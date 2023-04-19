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https://sputniknews.com.tr/20230419/rus-kozmonotlarin-yeni-uzay-yurusu-yaklasik-8-saat-surdu-1069916000.html
Rus kozmonotların yeni uzay yürüşü yaklaşık 8 saat sürdü
Rus kozmonotların yeni uzay yürüşü yaklaşık 8 saat sürdü
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin’in uzay yürüyüşlerini tamamladıklarını duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T18:11+0300
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rusya
rusya federal uzay ajansı roscosmos
uzay
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Roskosmos’a göre, 19 Nisan saat 4:41'de uzay yürüyüşüne çıkan kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin’in Uluslararası Uzay İstasyonu’nun üzerindeki çalışmaları 7 saat 54 dakika sürdü. Böylece, Prokopyev dördüncü, Petelin ize ikinci kez uzay yürüyüşüne çıkmış oldu.Kozmonotlar, uzayda bulundukları sırada 'Nauka' isimli çok amaçlı laboratuvar modülüne termal yükleri çıkarmak için gerekli olan bir radyatör aktardı. İşlem, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kozmonot Andrey Fedyayev tarafından kontrol edilen ERA manipülatörü kullanılarak gerçekleştirildi.Bu, Aralık 2022'de Rus Soyuz MS-22 uzay aracında meydana gelen kazanın ardından, 2023'te çıktıkları ilk uzay yürüyüşü oldu. Prokopyev ve Petelin'i Dünya'ya döndürmesi gereken Soyuz MS-22 uzay aracında göktaşı çarpması nedeniyle cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluşmuş ve soğutma sisteminde sızıntı meydana gelmişti. 28 Mart'ta uzay aracı mürettebatsız olarak Kazakistan'a iniş yapmıştı. Kozmonotların eylül ayında dünya’ya dönmeleri bekleniyor. Böylece UUİ için yeni bir rekor olacak şekilde yörüngede en az 370 gün geçirmiş olacaklar.
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rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui)
rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui)

Rus kozmonotların yeni uzay yürüşü yaklaşık 8 saat sürdü

18:11 19.04.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Multimedya arşivine gidinrus kozmonotlar
rus kozmonotlar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin’in uzay yürüyüşlerini tamamladıklarını duyurdu.
Roskosmos’a göre, 19 Nisan saat 4:41'de uzay yürüyüşüne çıkan kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin’in Uluslararası Uzay İstasyonu’nun üzerindeki çalışmaları 7 saat 54 dakika sürdü. Böylece, Prokopyev dördüncü, Petelin ize ikinci kez uzay yürüyüşüne çıkmış oldu.
Kozmonotlar, uzayda bulundukları sırada 'Nauka' isimli çok amaçlı laboratuvar modülüne termal yükleri çıkarmak için gerekli olan bir radyatör aktardı. İşlem, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kozmonot Andrey Fedyayev tarafından kontrol edilen ERA manipülatörü kullanılarak gerçekleştirildi.
Bu, Aralık 2022'de Rus Soyuz MS-22 uzay aracında meydana gelen kazanın ardından, 2023'te çıktıkları ilk uzay yürüyüşü oldu. Prokopyev ve Petelin'i Dünya'ya döndürmesi gereken Soyuz MS-22 uzay aracında göktaşı çarpması nedeniyle cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluşmuş ve soğutma sisteminde sızıntı meydana gelmişti. 28 Mart'ta uzay aracı mürettebatsız olarak Kazakistan'a iniş yapmıştı. Kozmonotların eylül ayında dünya’ya dönmeleri bekleniyor. Böylece UUİ için yeni bir rekor olacak şekilde yörüngede en az 370 gün geçirmiş olacaklar.
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