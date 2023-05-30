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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rus-milletvekili-saraliyev-rusya-ve-ukrayna-cenaze-takasi-yapti-1071809661.html
Rus milletvekili Saraliyev: Rusya ve Ukrayna cenaze takası yaptı
Rus milletvekili Saraliyev: Rusya ve Ukrayna cenaze takası yaptı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın üyesi Şamsail Saraliyev, Rusya ve Ukrayna’nın hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini takas ettiğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:04+0300
2023-05-30T22:04+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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takas
asker
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Milletvekili Saraliyev, Rus basınına yaptığı açıklamada “Rusya’ya 80 askerin cenazesi, Ukrayna’ya 79 askerin cenazesi teslim edildi” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna tarafı da ölü takası yapıldığını duyurmuştu. Takasın Ukrayna Entegrasyon Bakanlığı’nın kayıplardan sorumlu yetkilisinin girişimleri sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.Bundan önceki takas 5 Mayıs’ta yapılmıştı. Saraliyev’e göre, önceki takas '80’e 80' şeklinde yapılmıştı.
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Rus milletvekili Saraliyev: Rusya ve Ukrayna cenaze takası yaptı

22:04 30.05.2023
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Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın üyesi Şamsail Saraliyev, Rusya ve Ukrayna’nın hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini takas ettiğini söyledi.
Milletvekili Saraliyev, Rus basınına yaptığı açıklamada “Rusya’ya 80 askerin cenazesi, Ukrayna’ya 79 askerin cenazesi teslim edildi” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna tarafı da ölü takası yapıldığını duyurmuştu. Takasın Ukrayna Entegrasyon Bakanlığı’nın kayıplardan sorumlu yetkilisinin girişimleri sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.
Bundan önceki takas 5 Mayıs’ta yapılmıştı. Saraliyev’e göre, önceki takas '80’e 80' şeklinde yapılmıştı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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