https://sputniknews.com.tr/20230530/rus-milletvekili-saraliyev-rusya-ve-ukrayna-cenaze-takasi-yapti-1071809661.html
Rus milletvekili Saraliyev: Rusya ve Ukrayna cenaze takası yaptı
Rus milletvekili Saraliyev: Rusya ve Ukrayna cenaze takası yaptı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın üyesi Şamsail Saraliyev, Rusya ve Ukrayna’nın hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini takas ettiğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:04+0300
2023-05-30T22:04+0300
2023-05-30T22:04+0300
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ukrayna
cenaze
takas
asker
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Milletvekili Saraliyev, Rus basınına yaptığı açıklamada “Rusya’ya 80 askerin cenazesi, Ukrayna’ya 79 askerin cenazesi teslim edildi” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna tarafı da ölü takası yapıldığını duyurmuştu. Takasın Ukrayna Entegrasyon Bakanlığı’nın kayıplardan sorumlu yetkilisinin girişimleri sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.Bundan önceki takas 5 Mayıs’ta yapılmıştı. Saraliyev’e göre, önceki takas '80’e 80' şeklinde yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-disisleri-moskovaya-yonelik-iha-saldirilarina-sert-yanit-verme-hakkimizi-sakli-tutuyoruz-1071806699.html
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rusya, ukrayna, cenaze, takas, asker
rusya, ukrayna, cenaze, takas, asker
Rus milletvekili Saraliyev: Rusya ve Ukrayna cenaze takası yaptı
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın üyesi Şamsail Saraliyev, Rusya ve Ukrayna’nın hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini takas ettiğini söyledi.
Milletvekili Saraliyev, Rus basınına yaptığı açıklamada “Rusya’ya 80 askerin cenazesi, Ukrayna’ya 79 askerin cenazesi teslim edildi” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna tarafı da ölü takası yapıldığını duyurmuştu. Takasın Ukrayna Entegrasyon Bakanlığı’nın kayıplardan sorumlu yetkilisinin girişimleri sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.
Bundan önceki takas 5 Mayıs’ta yapılmıştı. Saraliyev’e göre, önceki takas '80’e 80' şeklinde yapılmıştı.