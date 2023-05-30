https://sputniknews.com.tr/20230530/rus-milletvekili-saraliyev-rusya-ve-ukrayna-cenaze-takasi-yapti-1071809661.html

Rus milletvekili Saraliyev: Rusya ve Ukrayna cenaze takası yaptı

Rus milletvekili Saraliyev: Rusya ve Ukrayna cenaze takası yaptı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın üyesi Şamsail Saraliyev, Rusya ve Ukrayna’nın hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini takas ettiğini söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T22:04+0300

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ukrayna

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Milletvekili Saraliyev, Rus basınına yaptığı açıklamada “Rusya’ya 80 askerin cenazesi, Ukrayna’ya 79 askerin cenazesi teslim edildi” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna tarafı da ölü takası yapıldığını duyurmuştu. Takasın Ukrayna Entegrasyon Bakanlığı’nın kayıplardan sorumlu yetkilisinin girişimleri sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.Bundan önceki takas 5 Mayıs’ta yapılmıştı. Saraliyev’e göre, önceki takas '80’e 80' şeklinde yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-disisleri-moskovaya-yonelik-iha-saldirilarina-sert-yanit-verme-hakkimizi-sakli-tutuyoruz-1071806699.html

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