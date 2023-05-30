https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-disisleri-moskovaya-yonelik-iha-saldirilarina-sert-yanit-verme-hakkimizi-sakli-tutuyoruz-1071806699.html

Rusya Dışişleri: Moskova'ya yönelik İHA saldırılarına sert yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Rusya Dışişleri: Moskova'ya yönelik İHA saldırılarına sert yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukraynalı güçler tarafından bu sabah başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki binalara düzenlenen İHA saldırılarına sert... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T20:18+0300

2023-05-30T20:18+0300

2023-05-30T20:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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Ukrayna ordusunun terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerini kararlılıkla kınadıklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Bu saldırılar, terör eylemleri metotları kullanımı kötü bir uygulama haline gelen neo-Nazi Kiev rejimi tarafından planlandı ve gerçekleştirildi. Rejimin temsilcileri uzun süredir ve açık bir şekilde Moskova'ya karşı 'intikam saldırıları' düzenleme çağrısı yapıyor. Askeri açıdan hiçbir anlam ifade etmeyen bu tür saldırılar, siviller arasında panik yaratmak amacıyla yalnızca sivil nüfusu hedef alıyor" açıklamasında bulundu.Batı'nın Kiev rejimine verdiği desteğin Ukrayna yönetimini terör eylemleri, uluslararası beşeri hukuk ihlalleri ve savaş suçları da dahil giderek artan pervasız suç eylemlerine ittiğini vurgulayan bakanlık, "NATO ülkelerinden yetkililerin, Kiev rejiminin Rusya topraklarının derinliklerine saldırmayacağına dair verdiği güvencelerin tamamen ikiyüzlü olduğu ortaya çıktı. Rus tarafı, Kiev rejiminin terör saldırılarına karşılık olarak en sert önlemleri alma hakkını saklı tutuyor" uyarısını yaptı.Ukraynalı güçler, bu sabah başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki binalara İHA saldırıları düzenlemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın saldırısının Kiev'in karar alma merkezlerine pazar gecesi yapılan atışlara verilen bir yanıt olduğunu söylemişti.

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