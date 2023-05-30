https://sputniknews.com.tr/20230530/pompeide-yeni-kesif-vezuvdeki-buyuk-patlamada-olen-kisilere-ait-kalintilar-bulundu-1071766699.html
Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu
Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu
İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, Milattan Sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada öldüğü tespit edilen üç kişinin... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T05:24+0300
2023-05-30T05:24+0300
2023-05-30T05:24+0300
yaşam
italya kültür bakanlığı
italya
pompeii
vezüv yanardağı
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İtalya Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pompei'de devam eden kazı çalışmalarında MS 79'da Vezüv'de meydana gelen büyük patlamada ölen üç kişinin kalıntısının bulunduğu, bunların antik kentte ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular olduğu belirtildi.Söz konusu iskelet kalıntılarının, büyük patlamadan sonra katmanlar halinde lav, kül ve toprak tabakası altında kalan antik Pompei kentinde olay sırasında bir fırına sığınan iki kadın ile 3-4 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu kaydedildi.Arkeologların kazılarında ayrıca Pompei’de mitolojik sahneler içeren iki freskli duvar da buldukları aktarıldı.Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ile Pompei Antik Kenti Müdürü Gabriel Zuchtriegel, son buluntuların tespit edilmesine ilişkin yaptıkları açıklamada, kazı ekibini çalışmalarından ötürü takdir etti.Bakan Sangiuliano, "Bu kalıntıların bulunmasının sürmesi, Pompei’de ortaya çıkarılacak ne kadar çok şeyin olduğunu anlamamızı sağlıyor." dedi.Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, her yıl binlerce turistin İtalya'da ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20210818/antik-pompeii-kentinde-cok-iyi-korunmus-insan-iskeleti-bulundu-1048125997.html
italya
pompeii
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italya kültür bakanlığı, italya, pompeii, vezüv yanardağı
italya kültür bakanlığı, italya, pompeii, vezüv yanardağı
Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu
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İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, Milattan Sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada öldüğü tespit edilen üç kişinin kalıntısının bulunduğu bildirildi.
İtalya Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pompei'de devam eden kazı çalışmalarında MS 79'da Vezüv'de meydana gelen büyük patlamada ölen üç kişinin kalıntısının bulunduğu, bunların antik kentte ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular olduğu belirtildi.
Söz konusu iskelet kalıntılarının, büyük patlamadan sonra katmanlar halinde lav, kül ve toprak tabakası altında kalan antik Pompei kentinde olay sırasında bir fırına sığınan iki kadın ile 3-4 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu kaydedildi.
Arkeologların kazılarında ayrıca Pompei’de mitolojik sahneler içeren iki freskli duvar da buldukları aktarıldı.
Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ile Pompei Antik Kenti Müdürü Gabriel Zuchtriegel, son buluntuların tespit edilmesine ilişkin yaptıkları açıklamada, kazı ekibini çalışmalarından ötürü takdir etti.
Bakan Sangiuliano, "Bu kalıntıların bulunmasının sürmesi, Pompei’de ortaya çıkarılacak ne kadar çok şeyin olduğunu anlamamızı sağlıyor." dedi.
Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, her yıl binlerce turistin İtalya'da ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.