https://sputniknews.com.tr/20230530/mide-agrisiyla-hastaneye-basvurdu-makatindan-iceri-deodorant-sisesi-soktugu-ortaya-cikti-1071779429.html
Mide ağrısıyla hastaneye başvurdu, makatından içeri deodorant şişesi soktuğu ortaya çıktı
Mide ağrısıyla hastaneye başvurdu, makatından içeri deodorant şişesi soktuğu ortaya çıktı
İran'da mide ağrısıyla hastaneye başvuran bir hastanın rahatsızlığının sebebi anlaşılmayınca röntgen çekildi. Röntgen görüntülerinde, adamın içinde organlarını... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T12:53+0300
2023-05-30T12:53+0300
2023-05-30T12:53+0300
yaşam
iran
tahran
anüs
yabancı
cisim
şüpheli cisim
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Dünya basınına yansıyan olay, İran'da yaşandı. Haberlere göre 30 yaşındaki bir adam şiddetli mide ağrısı şikayetiyle Tahran Üniversite Hastanesi'ne başvurdu. Çektiği ağrılar nedeniyle rektal muayene yoluna gidemeyen doktorlar, hastaya röntgen çekilmesini istedi. Elde edilen röntgen görüntülerinde, hastanın iç organlarını sıkıştıran bir deodorant şişesine rastlandı.Hasta, tıbbi yardıma başvurmadan 2 saat önce makatına 'karmaşık olmayan' yabancı cisim soktuğunu itiraf etti. Makatına ne tür bir cisim soktuğunu belirtmeyen hastanın rektal incelemelerinde herhangi bir travma, kanama ya da kesik bulunmadı.Visual Journal of Emergency Medicine dergisinde yayınlanan makalede, doktorların hastanın iç organlarında 'şişenin herhangi bir parçasına' rastlamadığı kaydedildi.Makaleye göre deodorant şişesi aynı gün içerisinde yapılan bir mide ameliyatıyla alındı.Hasta ameliyattan sonra bir gün müşahede altında tutulduktan sonra psikiyatri servisine gönderildi. Uzmanlara göre genellikle cinsel zevk amacıyla makata sokulsa da bu durum pek çok riske neden olabiliyor. Makata sokulan obje içeriye sıkışma ihtimalinin yanı sıra, vücutta ciddi enfeksiyonlara sebep olma riski taşıyor.
iran
tahran
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iran, tahran, anüs, yabancı, cisim, şüpheli cisim
iran, tahran, anüs, yabancı, cisim, şüpheli cisim
Mide ağrısıyla hastaneye başvurdu, makatından içeri deodorant şişesi soktuğu ortaya çıktı
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İran'da mide ağrısıyla hastaneye başvuran bir hastanın rahatsızlığının sebebi anlaşılmayınca röntgen çekildi. Röntgen görüntülerinde, adamın içinde organlarını sıkıştıran bir deodorant şişesi bulunduğu görüldü. Makattan içeri sokulduğu anlaşılan deodorant şişesi, mide ameliyatıyla çıkarıldı.
Dünya basınına yansıyan olay, İran'da yaşandı. Haberlere göre 30 yaşındaki bir adam şiddetli mide ağrısı şikayetiyle Tahran Üniversite Hastanesi'ne başvurdu.
Çektiği ağrılar nedeniyle rektal muayene yoluna gidemeyen doktorlar, hastaya röntgen çekilmesini istedi. Elde edilen röntgen görüntülerinde, hastanın iç organlarını sıkıştıran bir deodorant şişesine rastlandı.
Hasta, tıbbi yardıma başvurmadan 2 saat önce makatına 'karmaşık olmayan' yabancı cisim soktuğunu itiraf etti. Makatına ne tür bir cisim soktuğunu belirtmeyen hastanın rektal incelemelerinde herhangi bir travma, kanama ya da kesik bulunmadı.
Visual Journal of Emergency Medicine dergisinde yayınlanan makalede, doktorların hastanın iç organlarında 'şişenin herhangi bir parçasına' rastlamadığı kaydedildi.
Makaleye göre deodorant şişesi aynı gün içerisinde yapılan bir mide ameliyatıyla alındı.
Hasta ameliyattan sonra bir gün müşahede altında tutulduktan sonra psikiyatri servisine gönderildi.
Uzmanlara göre genellikle cinsel zevk amacıyla makata sokulsa da bu durum pek çok riske neden olabiliyor. Makata sokulan obje içeriye sıkışma ihtimalinin yanı sıra, vücutta ciddi enfeksiyonlara sebep olma riski taşıyor.