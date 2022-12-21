https://sputniknews.com.tr/20221221/hastanin-makatinda-1-dunya-savasindan-kalma-mermi-bulundu-hastane-tahliye-edildi-1064829314.html

Hastanın makatında 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi bulundu, hastane tahliye edildi

Hastanın makatında 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi bulundu, hastane tahliye edildi

Fransa'da 88 yaşındaki bir adam makatındaki 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisiyle hastaneye başvurdu. Hastane yönetimi, hasta ve sağlık çalışanlarının... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T13:50+0300

2022-12-21T13:50+0300

2022-12-21T13:53+0300

yaşam

fransa

hastane

hasta

1. dünya savaşı

top mermisi

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Fransız haber sitesi Var-matin'in bildirdiğine göre olay, 17 Aralık Cumartesi akşamı Toulon'daki Sainte-Musse acil servisinde meydana geldi.Muayeneye gelen 88 yaşındaki bir hastanın makatında 1. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir top mermisinin olduğunu öğrenen hastane yönetimi, hastanenin başta çocuk bölümü olmak üzere tahliye edilmesine karar verdi. Tahliyeye itfaiye ve güvenlik ekipleri de destek verdi.Olaya ilişkin konuşan bir hastane personeli, "Şimdiye dek elma, mango, tıraş köpüğü şişesi gibi sıra dışı objeleri olmamaları gereken bir yerde bulmaya alışkındık. Ancak bir top mermisini bekler miydik? Asla!" dedi. Birkaç saat süren tahliye işlemi sırasında hastaneye başvuran diğer hastalar da 'bomba alarmı' nedeniyle başka sağlık merkezlerine sevk edildi.Hastayı muayene eden doktor, 'top mermisinin aktif olmadığı konusunda' yaşlı adamın emin olduğunu söylediğini belirterek, "Bunun Poilus'a sunulan, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma koleksiyon parçası bir top mermisi olduğunu söyledi" dedi.Bunun üzerine gerekli tetkik ve teşhisleri yapan sağlık çalışanları, herhangi bir patlama riskinin bulunmadığını tespit ettikten sonra hastayı ameliyata aldı.Hastanın makatında bulunan, 5-6 santimetre çapında ve 20 santimetre uzunluğundaki top mermisi ameliyatla çıkarıldı.Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Daha önce de İngiltere’de savaş koleksiyoneri bir adamın makatından, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir tanksavar mermisi çıkarılmıştı. Söz konusu olayda da kendi anlatımına göre hasta mermiyi önce yere koymuş, daha sonra ayağı kayıp merminin üstüne düşmüş, mermi de hastanın makatına girmişti.

https://sputniknews.com.tr/20211206/makatindan-2-dunya-savasindan-kalma-mermi-cikarilan-adam-kayip-ustune-dustum-1051485110.html

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fransa, hastane, hasta, 1. dünya savaşı, top mermisi