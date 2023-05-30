https://sputniknews.com.tr/20230530/macronun-28-mayis-secimlerinin-ardindan-yayinladigi-turkce-mesaj-ne-anlama-geliyor-1071800321.html
Macron'un 28 Mayıs seçimlerinin ardından yayınladığı Türkçe mesaj ne anlama geliyor?
Macron'un 28 Mayıs seçimlerinin ardından yayınladığı Türkçe mesaj ne anlama geliyor?
28 Mayıs seçiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkçe mesajla tebrik eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, iki ülke için ‘Avrakdeniz İttifakı'nı işaret... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T18:52+0300
2023-05-30T18:52+0300
2023-05-30T18:53+0300
görüş
fransa
seçim
emmanuel macron
recep tayyip erdoğan
sosyal medya
mesaj
paylaşım
türkçe
avrakdeniz ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/14/1042690173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_678d772b0d11e1425d8aceeb4b595af6.jpg
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için 28 Mayıs’ta oy kullanan Türkiye’de, Recep Tayyip Erdoğan sandıktan zaferle ayrılırken; dünya liderlerinden de peş peşe tebrik mesajları geldi. Sosyal medya paylaşımıyla Erdoğan’ı kutlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mesajı, Türkçe olmasının yanı sıra içeriği ile de gündeme geldi.Fransa ve Türkiye’nin ‘birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar’ olduğuna vurgu yapan Macron, “Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. İlk mesajını silmeden tekrar bir paylaşımda bulunan Macron bu sefer de iki ülkenin birlikte göğüs germesi gereken önemli zorlukların olduğuna dikkat çekerek, “Akdeniz, Avro-Atlantik İttifakımızın geleceği, Avrupa'nın yeniden barışa kavuşması. Yeniden seçilmesini tebrik ettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yolumuza devam edeceğiz” mesajını yayınladı.Peki, Macron'un 28 Mayıs seçimlerinin ardından yayınladığı Türkçe mesaj ne anlama geliyor? Konuyu dış politika uzmanı Hasan Erel, Sputnik’e değerlendirdi.‘Macron, Erdoğan’ı NATO’ya çağırıyor gibi gözükürken, ‘başına buyruk’ denebilecek iki ülkenin işbirliğini vurguluyor olabilir’“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçildikten sonra Türkçe olarak Twitter'dan kutlayan tek Batılı lider Macron oldu” diyen Erel, “Bu ilginç bir mesaj çünkü Erdoğan sanki hep Batı’ya karşıymış gibi bir seçim propagandası yaptı. ‘Rusya Erdoğan’ı destekliyor, Batı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor’ gibi bir algı yaratılmıştı fakat ben bunun tam olarak doğru olmadığını savunmuştum. Batı’da birden böyle bir kutlama seli başladı. ABD Başkanı Biden bile hızlı bir şekilde kutladı, genelde birkaç gün sonra ararlar. Batı’dan bir kutlama ve tebrik yağmuru geldi çünkü ABD için de Suriyelilerin Türkiye'de olması, onların Suriye’deki ‘Kürt devleti’ planları için uygun bir şey. Gizliden gizliye Erdoğan’ı destekliyorlardı, muhalefet de tamamen Batı endeksliydi. Fakat Macron’un tek başına bu çıkışı, Avrupa Atlantik İttifakı ve Akdeniz’in geleceği gibi ifadeler kullanması sanki Erdoğan’ı NATO’ya çağırıyor gibi gözükürken aynı zamanda NATO’da biraz daha ‘başına buyruk’ denebilecek iki ülke olan Fransa ve Türkiye’nin bölgedeki işbirliğini vurguluyor olabilir” dedi ve devam etti:‘Batı’da herkes Erdoğan’ın 5 yıllığına daha iktidara gelmesinden memnun gibi gözüküyor’Hangi liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti?Birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ederken kimisi de sosyal medya paylaşımı yapmayı tercih etti. Azerbaycan, Rusya, İsrail, Fransa, Hollanda, İsrail, Mısır gibi ülkelerin liderleri Erdoğan'ı tebrik etmek için araken; Tacikistan ve Şili gibi ülkeler de bir mesaj yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.
https://sputniknews.com.tr/20230529/dunya-liderlerinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu--1071757072.html
fransa
rusya
kuzey afrika
libya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Selin Uludağ
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
Selin Uludağ
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/14/1042690173_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_dc1f842798538f1d3ab5afb810cd442b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Selin Uludağ
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
macron'un türkçe mesajı, macron'un türkçe mesajı ne anlama geliyor, avrakdeniz ne demek, hangi liderler cumhurbaşkanı erdoğan'ı tebrik etti
macron'un türkçe mesajı, macron'un türkçe mesajı ne anlama geliyor, avrakdeniz ne demek, hangi liderler cumhurbaşkanı erdoğan'ı tebrik etti
Macron'un 28 Mayıs seçimlerinin ardından yayınladığı Türkçe mesaj ne anlama geliyor?
18:52 30.05.2023 (güncellendi: 18:53 30.05.2023) Abone ol
Özel
28 Mayıs seçiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkçe mesajla tebrik eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, iki ülke için ‘Avrakdeniz İttifakı'nı işaret etmesini Sputnik’e değerlendiren dış politika uzmanı Erel, “Macron, Erdoğan’ı NATO’ya çağırıyor gibi gözükürken ‘başına buyruk’ denebilecek iki ülkenin işbirliğini vurguluyor olabilir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için 28 Mayıs’ta oy kullanan Türkiye’de, Recep Tayyip Erdoğan sandıktan zaferle ayrılırken; dünya liderlerinden de peş peşe tebrik mesajları geldi. Sosyal medya paylaşımıyla Erdoğan’ı kutlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mesajı, Türkçe olmasının yanı sıra içeriği ile de gündeme geldi.
Fransa ve Türkiye’nin ‘birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar’ olduğuna vurgu yapan Macron, “Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. İlk mesajını silmeden tekrar bir paylaşımda bulunan Macron bu sefer de iki ülkenin birlikte göğüs germesi gereken önemli zorlukların olduğuna dikkat çekerek, “Akdeniz, Avro-Atlantik İttifakımızın geleceği, Avrupa'nın yeniden barışa kavuşması. Yeniden seçilmesini tebrik ettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yolumuza devam edeceğiz” mesajını yayınladı.
Peki, Macron'un 28 Mayıs seçimlerinin ardından yayınladığı Türkçe mesaj ne anlama geliyor? Konuyu dış politika uzmanı Hasan Erel, Sputnik’e değerlendirdi.
‘Macron, Erdoğan’ı NATO’ya çağırıyor gibi gözükürken, ‘başına buyruk’ denebilecek iki ülkenin işbirliğini vurguluyor olabilir’
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçildikten sonra Türkçe olarak Twitter'dan kutlayan tek Batılı lider Macron oldu” diyen Erel, “Bu ilginç bir mesaj çünkü Erdoğan sanki hep Batı’ya karşıymış gibi bir seçim propagandası yaptı. ‘Rusya Erdoğan’ı destekliyor, Batı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor’ gibi bir algı yaratılmıştı fakat ben bunun tam olarak doğru olmadığını savunmuştum. Batı’da birden böyle bir kutlama seli başladı. ABD Başkanı Biden bile hızlı bir şekilde kutladı, genelde birkaç gün sonra ararlar. Batı’dan bir kutlama ve tebrik yağmuru geldi çünkü ABD için de Suriyelilerin Türkiye'de olması, onların Suriye’deki ‘Kürt devleti’ planları için uygun bir şey. Gizliden gizliye Erdoğan’ı destekliyorlardı, muhalefet de tamamen Batı endeksliydi. Fakat Macron’un tek başına bu çıkışı, Avrupa Atlantik İttifakı ve Akdeniz’in geleceği gibi ifadeler kullanması sanki Erdoğan’ı NATO’ya çağırıyor gibi gözükürken aynı zamanda NATO’da biraz daha ‘başına buyruk’ denebilecek iki ülke olan Fransa ve Türkiye’nin bölgedeki işbirliğini vurguluyor olabilir” dedi ve devam etti:
‘Batı’da herkes Erdoğan’ın 5 yıllığına daha iktidara gelmesinden memnun gibi gözüküyor’
“Genelde Macron’u çözmek çok kolay değil çünkü direkt ‘Rothschild’ın bankeri’ olarak adlandırılan Macron ilginç çıkışlar yapabiliyor. Mesela bundan 3-4 yıl önce bir anda sanki NATO karşıtıymış gibi ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ demişti. Fransa’nın zaten Charles de Gaulle’den beri tarihsel olarak NATO ile sorunu vardı. İttifakın askeri kanadından çıkmışlardı ve bu yüzden de Charles de Gaulle’e bir sürü suikast düzenlenmişti. Yani Fransa ile Almanya’yı NATO’da aynı kefeye koyamazsınız. Almanya doğrudan ABD ve NATO üssü konumundayken, Fransa nispeten daha bağımsızdır. O yüzden Macron’un bu mesajının şifrelerini çözümlerken ilginç çıkarımlar yapılabilir. Hem NATO ittifakına hem de Akdeniz’in geleceği ve mesela Suriye, Kuzey Afrika ya da Libya konusunda Akdeniz’de Fransa ile Türkiye’nin bir işbirliğini mi kastediyor bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. ama şu açık bir gerçek; Batı’da herkes Erdoğan’ın 5 yıllığına tekrardan iktidara gelmesinden memnun gibi gözüküyor. Şu anki tepkilerden ve gelen mesajlardan gözlemlediğim kadarıyla özellikle Batı’da çok büyük bir rahatsızlık hali yok. Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışma isteği var gibi. Bakalım Macron’un bu özel mesajı ne gibi bir gelişmeye işaret edecek.”
Hangi liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti?
Birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ederken kimisi de sosyal medya paylaşımı yapmayı tercih etti. Azerbaycan, Rusya, İsrail, Fransa, Hollanda, İsrail, Mısır gibi ülkelerin liderleri Erdoğan'ı tebrik etmek için araken; Tacikistan ve Şili gibi ülkeler de bir mesaj yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.