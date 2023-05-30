https://sputniknews.com.tr/20230530/kosova-basbakani-kurti-amacimiz-bolgedeki-durumu-yatistirmak-1071813553.html
Kosova Başbakanı Kurti: Amacımız bölgedeki durumu yatıştırmak
Kosova Başbakanı Kurti: Amacımız bölgedeki durumu yatıştırmak
Kosova Başbakanı Albin Kurti, bölgenin kuzeyindeki gergin durumu yatıştırmak için uluslararası partnerlerle iletişimi sıklaştırdıklarını ve amaçlarının... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T23:57+0300
2023-05-30T23:57+0300
2023-05-30T23:57+0300
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Başbakan Kurti, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda bölge gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Kuzeyde görev yapan Kosova polisleri ile NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askerlerinin, protestocular ile barışıl belediye kurumları arasındaki sınırı oluşturduğunu belirten Kurti, "Son saatlerde kurumlarımız uluslararası partnerlerle iletişimi daha da artırdı çünkü durumu yatıştırmak gibi ortak bir amacımız var. Ancak endişe ve kaygıların yanı sıra ortak tehdit ve tehlikelerimizin de olduğu dün gözlerimizin önünde ispatlandı" ifadelerini kullandı.Protestoların iktidarı hedef aldığını ifade eden Kurti, "Dün ve bugün yapılan mitinglerde barışçıl eylemcilerin de olduğunu biliyorum ancak protestolar barışçıl değildi. Düzeni sağlayan ve kanunları uygulayan polise, barış ve istikrarı koruyan KFOR askerlerine, olayları sahadan haber yapan gazetecilere saldıran bir protesto, belediyeyi değil, iktidarı protesto etmektir. Kosova'da iktidar ancak seçimlerle elde edilebilir. Şiddet ve suçla değil" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230530/nato-kosovaya-ilave-asker-gonderiyor-1071795532.html
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kosova, albin kurti, sırbistan
kosova, albin kurti, sırbistan
Kosova Başbakanı Kurti: Amacımız bölgedeki durumu yatıştırmak
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, bölgenin kuzeyindeki gergin durumu yatıştırmak için uluslararası partnerlerle iletişimi sıklaştırdıklarını ve amaçlarının bölgedeki durumu yatıştırmak olduğunu söyledi.
Başbakan Kurti, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda bölge gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kuzeyde görev yapan Kosova polisleri ile NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askerlerinin, protestocular ile barışıl belediye kurumları arasındaki sınırı oluşturduğunu belirten Kurti, "Son saatlerde kurumlarımız uluslararası partnerlerle iletişimi daha da artırdı çünkü durumu yatıştırmak gibi ortak bir amacımız var. Ancak endişe ve kaygıların yanı sıra ortak tehdit ve tehlikelerimizin de olduğu dün gözlerimizin önünde ispatlandı" ifadelerini kullandı.
Protestoların iktidarı hedef aldığını ifade eden Kurti, "Dün ve bugün yapılan mitinglerde barışçıl eylemcilerin de olduğunu biliyorum ancak protestolar barışçıl değildi. Düzeni sağlayan ve kanunları uygulayan polise, barış ve istikrarı koruyan KFOR askerlerine, olayları sahadan haber yapan gazetecilere saldıran bir protesto, belediyeyi değil, iktidarı protesto etmektir. Kosova'da iktidar ancak seçimlerle elde edilebilir. Şiddet ve suçla değil" diye konuştu.