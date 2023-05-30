https://sputniknews.com.tr/20230530/nato-kosovaya-ilave-asker-gonderiyor-1071795532.html

NATO, Kosova'ya ilave asker gönderiyor

NATO, Kosova'ya ilave asker gönderiyor

NATO, son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderileceğini duyurdu. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T16:40+0300

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NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilave asker gönderme kararı, son günlerdeki olaylar ve KFOR'un 30 askerinin bu olaylarda yaralanması nedeniyle alındı.Bu çerçevede Batı Balkanlar için 7 gün içinde konuşlanmaya hazır bekleyen Operasyonel İhtiyat Kuvvetleri harekete geçirildi.Alay büyüklüğündeki ihtiyat kuvvetleri, İtalya'da bulunuyor ve kriz durumlarında ya da artan tehdit karşısında NATO'nun Müşterek Kuvvet Komutanı'nın emriyle harekete geçiyor.Buna ilave olarak çok uluslu askerlerden oluşan bir tabura da ihtiyaç halinde KFOR'u desteklemek için konuşlanmaya hazırlık durumunu 14 günden 7 güne indirmesi emri verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/zaharova-bati-sirbistan-ve-kosova-arasindaki-gerilimi-tirmandiriyor-1071790830.html

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