https://sputniknews.com.tr/20230530/kayseri-valiliginden-bir-kiz-cocugunun-alkol-alinan-masada-oynatilmasina-iliskin-aciklama-1071787068.html
Bakanlıktan, kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 'Gözaltında'
Bakanlıktan, kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 'Gözaltında'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri İl Müdürlüğü aracılığıyla emniyet ve jandarma birimlerinin, bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatıldığı görüntülere... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T15:39+0300
2023-05-30T15:39+0300
2023-05-30T16:05+0300
türkiye
kayseri
kız çocuğu
alkol
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapıldı.Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerinin harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir." bilgisine yer verildi.Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilenlerle ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Valilik: Gerekli işlemler başlatıldıValilik, bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasıyla ilgili sorumluların tespit edildiğini, gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230530/sultangazide-firinda-cocuga-hakaret-edildigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1071764707.html
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kayseri, kız çocuğu, alkol
kayseri, kız çocuğu, alkol
Bakanlıktan, kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 'Gözaltında'
15:39 30.05.2023 (güncellendi: 16:05 30.05.2023) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri İl Müdürlüğü aracılığıyla emniyet ve jandarma birimlerinin, bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatıldığı görüntülere ilişkin bilgilendirildiğini, görüntüleri paylaşan kişinin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapıldı.
Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerinin harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir." bilgisine yer verildi.
Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilenlerle ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir."
Valilik: Gerekli işlemler başlatıldı
Valilik, bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasıyla ilgili sorumluların tespit edildiğini, gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."