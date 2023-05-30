https://sputniknews.com.tr/20230530/kayseri-valiliginden-bir-kiz-cocugunun-alkol-alinan-masada-oynatilmasina-iliskin-aciklama-1071787068.html

Bakanlıktan, kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 'Gözaltında'

Bakanlıktan, kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin açıklama: 'Gözaltında'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri İl Müdürlüğü aracılığıyla emniyet ve jandarma birimlerinin, bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatıldığı görüntülere... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T15:39+0300

2023-05-30T15:39+0300

2023-05-30T16:05+0300

türkiye

kayseri

kız çocuğu

alkol

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapıldı.Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerinin harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir." bilgisine yer verildi.Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilenlerle ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Valilik: Gerekli işlemler başlatıldıValilik, bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasıyla ilgili sorumluların tespit edildiğini, gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230530/sultangazide-firinda-cocuga-hakaret-edildigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1071764707.html

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