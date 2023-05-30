https://sputniknews.com.tr/20230530/sultangazide-firinda-cocuga-hakaret-edildigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1071764707.html
Sultangazi'de 'fırında çocuğa hakaret edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
Sultangazi'de 'fırında çocuğa hakaret edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'fırında ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği' iddiasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T02:20+0300
2023-05-30T02:20+0300
2023-05-30T02:26+0300
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sultangazi belediyesi
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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede, ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği öne sürülen fırınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadesini kullandı.Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:
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istanbul, sultangazi, sultangazi belediyesi
istanbul, sultangazi, sultangazi belediyesi
Sultangazi'de 'fırında çocuğa hakaret edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
02:20 30.05.2023 (güncellendi: 02:26 30.05.2023) Abone ol
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'fırında ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği' iddiasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede, ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği öne sürülen fırınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadesini kullandı.
Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibarıyla gerekli cezai işlemlere devam edilecektir."