https://sputniknews.com.tr/20230530/sultangazide-firinda-cocuga-hakaret-edildigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1071764707.html

Sultangazi'de 'fırında çocuğa hakaret edildiği' iddiasına ilişkin açıklama

Sultangazi'de 'fırında çocuğa hakaret edildiği' iddiasına ilişkin açıklama

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'fırında ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği' iddiasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T02:20+0300

2023-05-30T02:20+0300

2023-05-30T02:26+0300

türkiye

istanbul

sultangazi

sultangazi belediyesi

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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede, ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği öne sürülen fırınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadesini kullandı.Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:

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istanbul, sultangazi, sultangazi belediyesi