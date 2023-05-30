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Kaymakamlıktan CHP bürosuna silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Kaymakamlıktan CHP bürosuna silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, CHP mahalle temsilciliği bürosuna silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kaymakamlık, saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:22+0300
2023-05-30T16:22+0300
türkiye
chp
silahlı saldırı
kaymakamlık
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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna dün akşam motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna, dün saat 22.40 sıralarında motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, CHP temsilciliğinin kepenklerine 5 el ateş edildiği tespit edilen saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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chp, silahlı saldırı, kaymakamlık
chp, silahlı saldırı, kaymakamlık

Kaymakamlıktan CHP bürosuna silahlı saldırıya ilişkin açıklama

16:22 30.05.2023
© Fotoğraf : CHPCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Fotoğraf : CHP
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Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, CHP mahalle temsilciliği bürosuna silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kaymakamlık, saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna dün akşam motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna, dün saat 22.40 sıralarında motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, CHP temsilciliğinin kepenklerine 5 el ateş edildiği tespit edilen saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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