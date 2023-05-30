https://sputniknews.com.tr/20230530/kaymakamliktan-chp-burosuna-silahli-saldiriya-iliskin-aciklama-1071794531.html

Kaymakamlıktan CHP bürosuna silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Kaymakamlıktan CHP bürosuna silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, CHP mahalle temsilciliği bürosuna silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kaymakamlık, saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T16:22+0300

2023-05-30T16:22+0300

2023-05-30T16:22+0300

türkiye

chp

silahlı saldırı

kaymakamlık

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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna dün akşam motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna, dün saat 22.40 sıralarında motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, CHP temsilciliğinin kepenklerine 5 el ateş edildiği tespit edilen saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/ozgur-ozel-milletvekilimiz-ali-seker-sanliurfada-darbedildi-1071679751.html

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