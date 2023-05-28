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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Özgür Özel: Milletvekilimiz Ali Şeker, Şanlıurfa'da darbedildi
Özgür Özel: Milletvekilimiz Ali Şeker, Şanlıurfa'da darbedildi
CHP Milletvekili Ali Şeker'in, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sandıktaki usülsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiği belirtildi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T13:07+0300
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özgür özel
2023 türkiye seçimleri
ali şeker
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'da görevli olduğu bir okulda müşahitlerle birlikte darbedildiğini söyledi.Şeker'in telefonunun kırıldığını belirten Özel, "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darbedildi, telefonları kırıldı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/kilicdaroglu-oyunu-kullandi-1071677289.html
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ali şeker darp mı edildi?
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Özgür Özel: Milletvekilimiz Ali Şeker, Şanlıurfa'da darbedildi

13:07 28.05.2023 (güncellendi: 13:09 28.05.2023)
© AAAli Şeker
Ali Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
© AA
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CHP Milletvekili Ali Şeker'in, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sandıktaki usülsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiği belirtildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'da görevli olduğu bir okulda müşahitlerle birlikte darbedildiğini söyledi.
Şeker'in telefonunun kırıldığını belirten Özel, "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darbedildi, telefonları kırıldı" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
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