https://sputniknews.com.tr/20230528/ozgur-ozel-milletvekilimiz-ali-seker-sanliurfada-darbedildi-1071679751.html
Özgür Özel: Milletvekilimiz Ali Şeker, Şanlıurfa'da darbedildi
Özgür Özel: Milletvekilimiz Ali Şeker, Şanlıurfa'da darbedildi
CHP Milletvekili Ali Şeker'in, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sandıktaki usülsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiği belirtildi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T13:07+0300
2023-05-28T13:07+0300
2023-05-28T13:09+0300
özgür özel
2023 türkiye seçimleri
ali şeker
darp
chp
şanlıurfa
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'da görevli olduğu bir okulda müşahitlerle birlikte darbedildiğini söyledi.Şeker'in telefonunun kırıldığını belirten Özel, "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darbedildi, telefonları kırıldı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/kilicdaroglu-oyunu-kullandi-1071677289.html
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ali şeker darp mı edildi?
ali şeker darp mı edildi?
Özgür Özel: Milletvekilimiz Ali Şeker, Şanlıurfa'da darbedildi
13:07 28.05.2023 (güncellendi: 13:09 28.05.2023) Abone ol
CHP Milletvekili Ali Şeker'in, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sandıktaki usülsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiği belirtildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'da görevli olduğu bir okulda müşahitlerle birlikte darbedildiğini söyledi.
Şeker'in telefonunun kırıldığını belirten Özel, "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darbedildi, telefonları kırıldı" ifadelerini kullandı.