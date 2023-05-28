https://sputniknews.com.tr/20230528/ozgur-ozel-milletvekilimiz-ali-seker-sanliurfada-darbedildi-1071679751.html

Özgür Özel: Milletvekilimiz Ali Şeker, Şanlıurfa'da darbedildi

Özgür Özel: Milletvekilimiz Ali Şeker, Şanlıurfa'da darbedildi

CHP Milletvekili Ali Şeker'in, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sandıktaki usülsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiği belirtildi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T13:07+0300

2023-05-28T13:07+0300

2023-05-28T13:09+0300

özgür özel

2023 türkiye seçimleri

ali şeker

darp

chp

şanlıurfa

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'da görevli olduğu bir okulda müşahitlerle birlikte darbedildiğini söyledi.Şeker'in telefonunun kırıldığını belirten Özel, "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darbedildi, telefonları kırıldı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230528/kilicdaroglu-oyunu-kullandi-1071677289.html

şanlıurfa

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ali şeker darp mı edildi?