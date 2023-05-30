https://sputniknews.com.tr/20230530/kadin-karakterler-basrolde-hizli-ve-ofkeliden-yeni-spin-off-filmi-1071784099.html
Kadın karakterler başrolde: Hızlı ve Öfkeli'den yeni spin-off filmi
Kadın karakterler başrolde: Hızlı ve Öfkeli'den yeni spin-off filmi
‘Hızlı ve Öfkeli’ hayranlarını sevindiren haber Vin Diesel'den geldi. Ünlü oyuncu, kadın karakterlerin başrolde olduğu bir Hızlı ve Öfkeli spin-off filmi... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T14:07+0300
2023-05-30T14:07+0300
2023-05-30T14:07+0300
yaşam
hızlı ve öfkeli
vin diesel
film
kadın
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Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisi, kısa süre önce 10. filmiyle izleyici karşısına çıktı.Vin Diesel açıkladıGeçen hafta Charlize Theron Afrika Sosyal Yardım Projesi (CTAOP) etkinliğinde konuşan Vin Diesel, serinin kadınlarını merkeze alan bir spin-off filminin üzerinde çalışıldığını söyledi.NTV’nin haberine göre Diesel, 2017'de kadın başrollü bir spin-off geliştirmeye başladığını, ancak serinin finaline kadar herhangi bir yan film olmayacağını belirtti.Helen Mirren ve Brie Larsen'in yer aldığı son bölümdeki kısa karakterlerin ve yeni yıldızların izleyiciler için çekici karakterler olduğunu belirten ünlü isim, "Onları daha fazla görmemiz gerek" dedi.Resmi bir duyuru yokUniversal duyuruyu teyit etmese de stüdyonun başkanı Donna Langley geçen yıl Business Insider'a verdiği demeçte kadınlara odaklanan bir Hızlı ve Öfkeli görmek istediğini söylemişti.Serinin uzun süredir yıldızı olan ve filmlerde kadın temsilinin eksikliğini defalarca dile getiren Michelle Rodriguez ise spin-off filmlerde yer alacağından emin olmadığını, bayrağı devrederek yeni neslin geleceği tanımlamasına izin vereceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230521/10-yil-sonra-bir-walker-daha-hizli-ve-ofkelide-babam-bana-hala-isaretler-yolluyor-1071359618.html
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hızlı ve öfkeli, vin diesel, film, kadın
hızlı ve öfkeli, vin diesel, film, kadın
Kadın karakterler başrolde: Hızlı ve Öfkeli'den yeni spin-off filmi
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‘Hızlı ve Öfkeli’ hayranlarını sevindiren haber Vin Diesel'den geldi. Ünlü oyuncu, kadın karakterlerin başrolde olduğu bir Hızlı ve Öfkeli spin-off filmi üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisi, kısa süre önce 10. filmiyle izleyici karşısına çıktı.
Vin Diesel açıkladı
Geçen hafta Charlize Theron Afrika Sosyal Yardım Projesi (CTAOP) etkinliğinde konuşan Vin Diesel, serinin kadınlarını merkeze alan bir spin-off filminin üzerinde çalışıldığını söyledi.
NTV’nin haberine göre Diesel, 2017'de kadın başrollü bir spin-off geliştirmeye başladığını, ancak serinin finaline kadar herhangi bir yan film olmayacağını belirtti.
Helen Mirren ve Brie Larsen'in yer aldığı son bölümdeki kısa karakterlerin ve yeni yıldızların izleyiciler için çekici karakterler olduğunu belirten ünlü isim, "Onları daha fazla görmemiz gerek" dedi.
Resmi bir duyuru yok
Universal duyuruyu teyit etmese de stüdyonun başkanı Donna Langley geçen yıl Business Insider'a verdiği demeçte kadınlara odaklanan bir Hızlı ve Öfkeli görmek istediğini söylemişti.
Serinin uzun süredir yıldızı olan ve filmlerde kadın temsilinin eksikliğini defalarca dile getiren Michelle Rodriguez ise spin-off filmlerde yer alacağından emin olmadığını, bayrağı devrederek yeni neslin geleceği tanımlamasına izin vereceğini söyledi.