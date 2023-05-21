https://sputniknews.com.tr/20230521/10-yil-sonra-bir-walker-daha-hizli-ve-ofkelide-babam-bana-hala-isaretler-yolluyor-1071359618.html
10 yıl sonra bir Walker daha 'Hızlı ve Öfkeli'de: 'Babam bana hala işaretler yolluyor'
10 yıl sonra bir Walker daha 'Hızlı ve Öfkeli'de: 'Babam bana hala işaretler yolluyor'
2001’de gösterime giren ilk filminden beri büyük bir efsaneye dönüşen Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu filmi, Paul Walker’ın kızı Meadow Walker'ın da kadroda... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T12:00+0300
2023-05-21T12:00+0300
2023-05-21T12:26+0300
yaşam
paul walker
hızlı ve öfkeli
film
vin diesel
jason statham
charlize theron
brie larson
jason momoa
helen mirren
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Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron, Brie Larson, Jason Momoa, Helen Mirren ve daha birçok ünlü isimin yer aldığı Hızlı ve Öfkeli 10 vizyona girdi. Bu filmde konuk oyuncu olarak yer alsa da dikkat çeken bir isim oldu. Serinin ilk filminden beri başrolünde yer alan ve 2013’te trajik bir şekilde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker’ın kızı 25 yaşındaki model ve oyuncu Meadow Walker da filmde yer aldı. Meadow Walker, babasının dünya çapında büyük bir yıldız olmasını sağlayan seride babasının hatırasını yaşattı.Kendisi de modellik yaparak ünlenen ve bir yandan da babasının başlattığı hayır işlerine devam eden Meadow, sosyal medyadaki 4 milyona yakın takipçisiyle babasının ve kendisinin eski fotoğraflarını paylaşmayı sürdürüyor.'Babamın benimle olduğunu söyleyip rahatlıyorum'Babasıyla kurduğu özel bağın, onun ölümünden sonra bile kopmadığını anlatan Meadow Walker, Paul Walker’dan kendisine özel işaretler geldiğine inanıyor. Meadow Walker’ın E! News’a verdiği söyleşiye göre babası onunla sayılar aracılığıyla iletişim kuruyor. “Babamın en sevdiği sayılar 4 ve 7’ydi. Benim için işaretler bunlar” diyen Meadow Walker, “Ne zaman bir şey hakkında şüpheye düşsem ne zaman biriyle kavga etsem ne zaman yok yere sinirlensem hemen etrafımda 4 ve 7 sayılarını görmeye başlıyorum. O zaman babamın hala benimle olduğunu, beni yukarıdan bir yerden kollayıp gözettiğini ve bana işaretler gönderdiğini anlıyorum. Ve o zaman kendime her şeyin yoluna gireceğini ve babamın benimle olduğunu söyleyip rahatlıyorum” şeklinde konuştu.Vin Diesel babalık yapmıştıPaul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisindeki rol arkadaşı Vin Diesel, gerçek hayatta da yakın dostuydu. Onun ölümünün ardından Vin Diesel, Meadow Walker'a babalık yapmış, düğün töreninde damada doğru yürürken babası yerine koluna giren kişi de o olmuştu. Paul Walker'ın trajik sonuHızlı ve Öfkeli’de canlandırdığı Brian O’Conner rolüyle büyük bir sükse yapan ve tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Paul Walker, bundan 13 yıl önce, 2013’te, daha sadece 40 yaşındayken geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetmişti. Hızlı yarış arabaları, izleyenlerin ağzını açık bırakan arabalı takip sahneleriyle dolu bu filmlerde başrol oynayan Walker'ın arabalara, özellikle de yarış arabalarına çok düşkün olduğu biliniyordu. Walker'ın kullandığı ve saatte 130 km hızla giden araç önce beton bir elektrik direğine sonra da 2 ağaca birden çarpmış, Walker'ın yakın arkadaşı Roger Rodas çarpma anında, Paul Walker ise çarpmanın ardından çıkan yangında can vermişti.
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paul walker, hızlı ve öfkeli, film, vin diesel, jason statham, charlize theron, brie larson, jason momoa, helen mirren, kültür & sanat, gala
10 yıl sonra bir Walker daha 'Hızlı ve Öfkeli'de: 'Babam bana hala işaretler yolluyor'
12:00 21.05.2023 (güncellendi: 12:26 21.05.2023) Abone ol
2001’de gösterime giren ilk filminden beri büyük bir efsaneye dönüşen Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu filmi, Paul Walker’ın kızı Meadow Walker'ın da kadroda yer almasıyla vizyona girdi. Babası için açıklamalarda bulunan Walker, "Babamın hala benimle olduğunu, yukarıdan bir yerden kollayıp gözettiğini ve bana işaretler gönderdiğini anlıyorum" dedi.
Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron, Brie Larson, Jason Momoa, Helen Mirren ve daha birçok ünlü isimin yer aldığı Hızlı ve Öfkeli 10 vizyona girdi. Bu filmde konuk oyuncu olarak yer alsa da dikkat çeken bir isim oldu. Serinin ilk filminden beri başrolünde yer alan ve 2013’te trajik bir şekilde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker’ın kızı 25 yaşındaki model ve oyuncu Meadow Walker da filmde yer aldı. Meadow Walker, babasının dünya çapında büyük bir yıldız olmasını sağlayan seride babasının hatırasını yaşattı.
Kendisi de modellik yaparak ünlenen ve bir yandan da babasının başlattığı hayır işlerine devam eden Meadow, sosyal medyadaki 4 milyona yakın takipçisiyle babasının ve kendisinin eski fotoğraflarını paylaşmayı sürdürüyor.
'Babamın benimle olduğunu söyleyip rahatlıyorum'
Babasıyla kurduğu özel bağın, onun ölümünden sonra bile kopmadığını anlatan Meadow Walker, Paul Walker’dan kendisine özel işaretler geldiğine inanıyor. Meadow Walker’ın E! News’a verdiği söyleşiye göre babası onunla sayılar aracılığıyla iletişim kuruyor. “Babamın en sevdiği sayılar 4 ve 7’ydi. Benim için işaretler bunlar” diyen Meadow Walker, “Ne zaman bir şey hakkında şüpheye düşsem ne zaman biriyle kavga etsem ne zaman yok yere sinirlensem hemen etrafımda 4 ve 7 sayılarını görmeye başlıyorum. O zaman babamın hala benimle olduğunu, beni yukarıdan bir yerden kollayıp gözettiğini ve bana işaretler gönderdiğini anlıyorum. Ve o zaman kendime her şeyin yoluna gireceğini ve babamın benimle olduğunu söyleyip rahatlıyorum” şeklinde konuştu.
Vin Diesel babalık yapmıştı
Paul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisindeki rol arkadaşı Vin Diesel, gerçek hayatta da yakın dostuydu. Onun ölümünün ardından Vin Diesel, Meadow Walker'a babalık yapmış, düğün töreninde damada doğru yürürken babası yerine koluna giren kişi de o olmuştu.
Paul Walker'ın trajik sonu
Hızlı ve Öfkeli’de canlandırdığı Brian O’Conner rolüyle büyük bir sükse yapan ve tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Paul Walker, bundan 13 yıl önce, 2013’te, daha sadece 40 yaşındayken geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetmişti. Hızlı yarış arabaları, izleyenlerin ağzını açık bırakan arabalı takip sahneleriyle dolu bu filmlerde başrol oynayan Walker'ın arabalara, özellikle de yarış arabalarına çok düşkün olduğu biliniyordu. Walker'ın kullandığı ve saatte 130 km hızla giden araç önce beton bir elektrik direğine sonra da 2 ağaca birden çarpmış, Walker'ın yakın arkadaşı Roger Rodas çarpma anında, Paul Walker ise çarpmanın ardından çıkan yangında can vermişti.