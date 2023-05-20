Venezüella'da prestijli bir caddeye 'Türkiye Cumhuriyeti Caddesi' ismi verildi
Venezüellanın başkenti Karakas'ın merkezinde yer alan ve tarihi açıdan sembol kabul edilen caddelerden birine "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adı verildi. Cadde, törenle açıldı.
Venezüella'nın başkenti Karakas'ın merkezinde yer alan ve tarihi açıdan sembol kabul edilen caddelerden birine "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adı verildi.
Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karakas Belediye Başkanı Carmen Melendez, Venezüella'da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.
Dışişleri Bakanı Gil, Twitter hesabından açılışın fotoğraflarını paylaşarak, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, halkımızı birleştiren kardeşliğe jest olarak Sayın Büyükelçi Aydan Karamanoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına iştirak ettik" ifadesini kullandı.
Karakas Belediye Başkanı Melendez de sosyal medya hesabından, "Karakas'ın merkezinde Sayın Karamanoğlu ve Dışişleri Bakanı Gil ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışını yaparak iki ülke tarihine yeni bir sayfa yazdık" değerlendirmesinde bulundu.
Nuestra Caracas amable es punto de unión y encuentro con países hermanos, y ahora en el Centro histórico de esta ciudad capital inauguramos la Avenida Türkiye, junto al embajador de Turquía en Venezuela, Naci Aydan Karamanoglu, y al canciller @yvangil#UniónFuerzaYCooperación pic.twitter.com/jNQ5DLOPuK— Carmen Meléndez (@gestionperfecta) May 20, 2023
Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Bolivar Meydanı'na açılan caddelerden birinin adının Türkiye Cumhuriyeti Caddesi olarak değiştirilmesi kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
En el acto de hoy con la participación del Embajador @AydanKaramanolu, la Alcaldesa Carmen Meléndez y el Canciller Yvan Gil, se inauguró la Avenida República de Türkiye en el Centro Histórico de #Caracas. 🇹🇷🇻🇪 @gestionperfecta@yvangil @AlcaldiaCCS @CancilleriaVE pic.twitter.com/4K0kIWMufS— Türkiye en Caracas (@embajadacaracas) May 19, 2023
Törenin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Türkiye ile Venezüella arasındaki işbirliğinin sürdürüleceği ve yakında Karakas'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılacağı bildirildi.
Büyükelçi Karamanoğlu, Dışişleri Bakanı Gil'e ve Karakas Belediye Başkanı Melendez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Venezüella basınında çıkan haberlerde açılışa geniş yer verilerek, iki ülke arasındaki stratejik bağlara ve kardeşlik bağına vurgu yapıldı.