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https://sputniknews.com.tr/20230530/iyi-parti-baskanlik-divani-toplandi-1071779297.html
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. Toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecek, partinin 24-25 Haziran'da yapılacak 3. Olağan Kurultayına hazırlık... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T12:42+0300
2023-05-30T12:43+0300
politika
iyi parti
başkanlık
divan kurulu
toplantı
meral akşener
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İYİ Parti Başkanlık Divanı, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı.Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları değerlendirilecek.Toplantıda ayrıca partinin, 24-25 Haziran'da yapılacak Genel Başkan ve Genel İdare Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçileceği ve tüzük değişikliğinin yapılacağı 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmaları ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230530/chpli-kurmaylar-kilicdaroglu-devam-dedi-genel-baskanligi-birakma-egilimi-yok-1071769902.html
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iyi parti, başkanlık, divan kurulu, toplantı, meral akşener, seçim
iyi parti, başkanlık, divan kurulu, toplantı, meral akşener, seçim

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

12:42 30.05.2023 (güncellendi: 12:43 30.05.2023)
Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. Toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecek, partinin 24-25 Haziran'da yapılacak 3. Olağan Kurultayına hazırlık çalışmaları ele alınacak.
İYİ Parti Başkanlık Divanı, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı.
Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca partinin, 24-25 Haziran'da yapılacak Genel Başkan ve Genel İdare Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçileceği ve tüzük değişikliğinin yapılacağı 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmaları ele alınacak.
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