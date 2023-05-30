https://sputniknews.com.tr/20230530/iyi-parti-baskanlik-divani-toplandi-1071779297.html

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. Toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecek, partinin 24-25 Haziran'da yapılacak 3. Olağan Kurultayına hazırlık... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T12:42+0300

2023-05-30T12:42+0300

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politika

iyi parti

başkanlık

divan kurulu

toplantı

meral akşener

seçim

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İYİ Parti Başkanlık Divanı, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı.Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları değerlendirilecek.Toplantıda ayrıca partinin, 24-25 Haziran'da yapılacak Genel Başkan ve Genel İdare Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçileceği ve tüzük değişikliğinin yapılacağı 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmaları ele alınacak.

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iyi parti, başkanlık, divan kurulu, toplantı, meral akşener, seçim