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CHP'li kurmaylar: Kılıçdaroğlu ‘devam’ dedi, Genel Başkanlığı bırakma eğilimi yok
CHP'li kurmaylar: Kılıçdaroğlu ‘devam’ dedi, Genel Başkanlığı bırakma eğilimi yok
Kulislere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun haziranda olağanüstü kurultay yapıp aday olması ya da kongre sürecini başlatıp kasım-aralık gibi kurultayı... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T09:50+0300
2023-05-30T09:50+0300
2023-05-30T09:50+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in kulislere dayandırdığı haberine göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonucunun belli olmasının ardından yaptığı konuşma parti içinde, “25 milyonu arkasına almak isteyecek. Mücadeleyi sürdürecek. Genel Başkanlığı bırakmayacak” diye yorumlandı.Habere göre CHP’de kurultay için ağırlıklı olarak yaz sonu işaret ediliyor. Bu durumda MYK’da değişiklik bekleniyor. Haziran’da olağanüstü kurultaya karar verilmesi halinde ise sınırlı sürede MYK değişikliği olmayacağı belirtiliyor. Kurultay takviminin ise yapılacak ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında netleşmesi planlanıyor. Seçimin ikinci turundan hemen sonra yapılan MYK’da ise bazı üyelerin “istifa edelim” önerisini getirdiği öğrenildi.MYK’da neler konuşuldu?Haberde şu iddialara yer verildi:'Sesler yükseliyor'Hangi yolu izleyecek?Gözler PM toplantısında
https://sputniknews.com.tr/20230530/chpli-hamzacebi-ortada-genel-baskanimiz-ve-partimiz-acisindan-tam-bir-basarisizlik-var-1071768480.html
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türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
CHP'li kurmaylar: Kılıçdaroğlu ‘devam’ dedi, Genel Başkanlığı bırakma eğilimi yok
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Kulislere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun haziranda olağanüstü kurultay yapıp aday olması ya da kongre sürecini başlatıp kasım-aralık gibi kurultayı toplaması bekleniyor. Üçüncü yol ise il ve ilçe kongreleri yapıp kurultayı seçim sonrasına bırakmak ya da hiçbirini yapmadan kurultayı ertelemek.
Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in kulislere dayandırdığı haberine
göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonucunun belli olmasının ardından yaptığı konuşma parti içinde, “25 milyonu arkasına almak isteyecek. Mücadeleyi sürdürecek. Genel Başkanlığı bırakmayacak”
diye yorumlandı.
Habere göre CHP’de kurultay için ağırlıklı olarak yaz sonu işaret ediliyor. Bu durumda MYK’da değişiklik bekleniyor. Haziran’da olağanüstü kurultaya karar verilmesi halinde ise sınırlı sürede MYK değişikliği olmayacağı belirtiliyor. Kurultay takviminin ise yapılacak ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında netleşmesi planlanıyor. Seçimin ikinci turundan hemen sonra yapılan MYK’da ise bazı üyelerin “istifa edelim” önerisini getirdiği öğrenildi.
MYK’da neler konuşuldu?
Haberde şu iddialara yer verildi:
"Önceki akşam seçim sonucunun büyük ölçüde netleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla sonucu değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun ilk yorumu 'Vatandaşın takdiri' oldu. Bazı MYK üyelerinin “İstifa edelim. Dilekçemiz cebimizde. Bunu kağıda dökelim. İstifa desteğimiz sizinle, sizi rahatlatmak için” önerisini getirdiği öğrenildi. MYK üyelerinin genelinin bu öneriye sessiz kaldığı, Kılıçdaroğlu’nun ise bir yorum yapmadığı belirtildi.
Ayrıca bazı kurmayların Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı bırakmasının da doğru olmayacağını belirterek, 'Genel Başkan’ın ayrılması partiyi perişan eder. Partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder. Bu doğru olmaz' değerlendirmelerinde bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı yarışının kaybedilmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmaya da işaret eden kurmayları, 'Genel Başkan ‘devam’ dedi. Genel Başkanlığı bırakma eğilimi yok. ‘Bir mücadele verdik. Koşullar eşit değildi. Ama bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 25 milyonu da yanımda görmek istiyorum. Ben buradayım’ demek istedi' ifadesini kullandı.
Milliyet’e konuşan CHP’li kurmaylar şu değerlendirmede bulundu: 'Genel Başkan üzerine düşeni yaptı. Çok emek verdi ama birkaç hata yapıldı. Kampanyada hata yapıldı. Kazanacak aday söylemi, İYİ Parti’nin masadan kalkması, milletvekili listesi, Meclis çoğunluğunun alınamaması etkili oldu. PKK konusu sahada tutmuştu, kampanyada PKK konusu görülmedi. İkinci turdaki kampanya daha etkiliydi ama süre yetmedi'."
'Sesler yükseliyor'
"Cumhurbaşkanlığı yarışının kaybedilmesiyle başta milletvekili aday listesi olmak üzere, seçim sonrasına bırakılan parti içi hesaplaşmada ise sesler yükselmeye başladı. Partide köklü değişikliklerin olması gerektiğini belirten bazı kurmaylar, 'Birilerinin bedel ödemesi lazım. Kemal Bey’in bir karar vermesi lazım. Devam etmek istiyor mu, bırakacak mı? Devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Devam etmek istediğinde iki tane yolu var. Ya olağanüstü kurultayı toplayacak diyecek ki ‘güven tazeleyeceğim’ diyecek ya da ‘olağanüstü kurultay yapmıyorum ben olağan kongre süreçlerini başlatıyorum’ diyecek' dedi."
Hangi yolu izleyecek?
"Bazı isimler olağanüstü kurultaya sıcak bakmazken, olağan kurultayın yaz sonu olabileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede bir başka beklenti de MYK’da köklü değişiklik.
CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu’nun önünde 4 seçenek var. Kurmay ekipten bir kaynak, “Haziran’da olağanüstü kurultay yapabilir. Yaparsa aday olur. Güven tazelemek ister. Haziran’da kurultay olursa öncesinde MYK’da değişiklik yapmaz. İkinci seçenek kongre sürecini başlatır, Haziran ve Temmuz ayında mahalle seçimleri, Ağustos ve Eylül ayında ilçe kongreleri, Ekim’de il kongresi, Kasım ya da Aralık’ta da kurultay toplanır. Üçüncü seçenek; il ve ilçe kongreleri yapılır, ancak kurultay yerel seçim sonrasına bırakılır. Dördüncü seçenek hiçbirini yapmadan kurultayı yerel seçim sonrasına bırakabilir. Kurultay Haziran’da olmazsa MYK’da değişiklik yapar” yorumunu yaptı.
CHP kulislerinde buna ek olarak, 'Genel Başkan yerel seçimi görmek isteyebilir. Kongre süreçlerini başlatıp, kurultayı yerel seçim sonrasına bırakabilir' yorumu yapılıyor. Kulislerde ‘hiçbir şey yapılmaması halinde’ olağanüstü kurultay için imza toplanması girişiminin başlatılabileceği ifade ediliyor."
Gözler PM toplantısında
"Kılıçdaroğlu dün de Genel Merkez’de aralarında MYK üyelerinin de olduğu kurmaylarıyla tek tek görüşmelerini sürdürdü. Partide ise gözler ilk PM toplantısına çevrildi. CHP kulislerinde kurultay tarihinin netleşeceği PM’nin hafta sonu toplanabileceği görüşü hakim."