CHP'li kurmaylar: Kılıçdaroğlu ‘devam’ dedi, Genel Başkanlığı bırakma eğilimi yok

"Bazı isimler olağanüstü kurultaya sıcak bakmazken, olağan kurultayın yaz sonu olabileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede bir başka beklenti de MYK’da köklü değişiklik.

CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu’nun önünde 4 seçenek var. Kurmay ekipten bir kaynak, “Haziran’da olağanüstü kurultay yapabilir. Yaparsa aday olur. Güven tazelemek ister. Haziran’da kurultay olursa öncesinde MYK’da değişiklik yapmaz. İkinci seçenek kongre sürecini başlatır, Haziran ve Temmuz ayında mahalle seçimleri, Ağustos ve Eylül ayında ilçe kongreleri, Ekim’de il kongresi, Kasım ya da Aralık’ta da kurultay toplanır. Üçüncü seçenek; il ve ilçe kongreleri yapılır, ancak kurultay yerel seçim sonrasına bırakılır. Dördüncü seçenek hiçbirini yapmadan kurultayı yerel seçim sonrasına bırakabilir. Kurultay Haziran’da olmazsa MYK’da değişiklik yapar” yorumunu yaptı.

CHP kulislerinde buna ek olarak, 'Genel Başkan yerel seçimi görmek isteyebilir. Kongre süreçlerini başlatıp, kurultayı yerel seçim sonrasına bırakabilir' yorumu yapılıyor. Kulislerde ‘hiçbir şey yapılmaması halinde’ olağanüstü kurultay için imza toplanması girişiminin başlatılabileceği ifade ediliyor."