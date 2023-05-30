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İtalya’da tekne faciasında ölenlerin ajan olduğu ortaya çıktı
İtalya’da tekne faciasında ölenlerin ajan olduğu ortaya çıktı
İtalya’nın kuzeyinde yaşanan tekne faciasında 2 İtalyan ajanı, bir emekli İsrailli güvenlik gücü ile bir Rus kadının öldüğü ortaya çıktı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:55+0300
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İtalya’nın kuzeyindeki Maggiore Gölü’nde iki gün önce bir teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri açıklandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre faciada, İtalyan istihbarat ajanları olduğu belirtilen 62 Claudio Alonzi ve 53 yaşındaki Tiziana Barnobi ile 50 yaşındaki emekli İsrail güvenlik gücü Shimoni Erez hayatını kaybetti. Kazada ölen diğer kişinin ise tekne kaptanının eşi Rusya vatandaşı Anya Bozhkova olduğu açıklandı.Pazar günü akşam saatlerinde doğum günü kutlaması yapan 25 kişinin bulunduğu tekne, fırtına nedeniyle alabora olduktan sonra batmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Teknede İngiltere, İtalya ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu açıklanmıştı.
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avrupa, italya, tekne, ölü, kimlik, ajan
avrupa, italya, tekne, ölü, kimlik, ajan

İtalya’da tekne faciasında ölenlerin ajan olduğu ortaya çıktı

16:55 30.05.2023
© AAİtalya - sahil - deniz
İtalya - sahil - deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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İtalya’nın kuzeyinde yaşanan tekne faciasında 2 İtalyan ajanı, bir emekli İsrailli güvenlik gücü ile bir Rus kadının öldüğü ortaya çıktı.
İtalya’nın kuzeyindeki Maggiore Gölü’nde iki gün önce bir teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri açıklandı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre faciada, İtalyan istihbarat ajanları olduğu belirtilen 62 Claudio Alonzi ve 53 yaşındaki Tiziana Barnobi ile 50 yaşındaki emekli İsrail güvenlik gücü Shimoni Erez hayatını kaybetti.
Kazada ölen diğer kişinin ise tekne kaptanının eşi Rusya vatandaşı Anya Bozhkova olduğu açıklandı.
Pazar günü akşam saatlerinde doğum günü kutlaması yapan 25 kişinin bulunduğu tekne, fırtına nedeniyle alabora olduktan sonra batmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Teknede İngiltere, İtalya ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu açıklanmıştı.
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
DÜNYA
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü
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