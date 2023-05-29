https://sputniknews.com.tr/20230529/italyada-turistleri-tasiyan-bot-batti-4-olu-1071725097.html
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü
İtalya’nın kuzeyinde çıkan fırtınada turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T12:20+0300
2023-05-29T12:20+0300
2023-05-29T12:20+0300
dünya
avrupa
italya
göl
bot
tekne
tekne kazası
ölü
turist
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İtalya’nın kuzeyindeki Maggiore Gölü’nde dün akşam doğum günü kutlaması yapan turistleri taşıyan bot fırtınaya yakalandı. En az 25 kişinin bulunduğu botun alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. İngiltere, İtalya ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu botun alabora olmasıyla göle düşen bazı turistler kıyıya kadar yüzmeyi başardı.Lombardy Bölgesi Başkanı Attilio Fontana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı 'kötü hava şartlarının neden olduğu çok ciddi bir kaza' olarak nitelendirdi. İtalya itfaiyesi, 19 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma helikopterlerinin de yardımıyla kayıplar için aramaların sürdüğünü açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/asiana-airlines-ucak-kapisinin-acilmasinin-ardindan-acil-cikis-koltuklarina-bilet-satisini-durdurdu-1071688872.html
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avrupa, italya, göl, bot, tekne, tekne kazası, ölü, turist
avrupa, italya, göl, bot, tekne, tekne kazası, ölü, turist
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü
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İtalya’nın kuzeyinde çıkan fırtınada turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’nın kuzeyindeki Maggiore Gölü’nde dün akşam doğum günü kutlaması yapan turistleri taşıyan bot fırtınaya yakalandı.
En az 25 kişinin bulunduğu botun alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. İngiltere, İtalya ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu botun alabora olmasıyla göle düşen bazı turistler kıyıya kadar yüzmeyi başardı.
Lombardy Bölgesi Başkanı Attilio Fontana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı 'kötü hava şartlarının neden olduğu çok ciddi bir kaza' olarak nitelendirdi.
İtalya itfaiyesi, 19 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma helikopterlerinin de yardımıyla kayıplar için aramaların sürdüğünü açıkladı.