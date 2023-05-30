Evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştuğu keşfedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varol Yaşaroğlu: Grafi2000 döneminde bizim gibi mizah üretebilen başka bir firma yoktu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Ekonomist Tunca: Türkiye özellikle iki noktada çok ağır açıklarla karşı karşıya
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230530/evrenin-ilk-donemlerinde-gunesin-10-bin-kati-buyuklugunde-yildizlar-olustugu-kesfedildi-1071798022.html
Evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştuğu keşfedildi
Evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştuğu keşfedildi
James Webb Uzay Teleskobu verilerini inceleyen bilim insanları, evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızların oluştuğunu tespit etti. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T17:18+0300
2023-05-30T17:19+0300
yaşam
uzay
evren
güneş
yıldız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/1e/1042561523_0:425:2049:1577_1920x0_80_0_0_a27c51b9d82f138a659e12c90a6e8a95.jpg
Görevlerinden birisi uzayın derinliklerine yoğunlaşarak evrenin yaratıldığı dönemleri incelemek olan James Webb Teleskobu'nun ilk defa, söz konusu dönemde oluştuğu düşünülen Güneş'in 10 bin katı büyüklükteki yıldızların izlerini bulduğu bildirildi.Indy100'ün aktardığına göre, İsviçre Cenevre Üniversitesi'nden astrofizikçi Corinne Charbonnel, "James Webb Uzay Teleskobu'nun topladığı veriler sayesinde, bu olağanüstü yıldızların varlığına dair ilk ipucunu bulduğumuza inanıyoruz" dedi.Bilim insanları hepsi aynı dönemde oluştuğu düşünülen bu yıldızların, 'küresel yıldız kümeleri' olarak tanımlıyor.Araştırmacılar, evrenin ilk dönemlerinin kalıntıları olduğu belirtilen söz konusu kümeleri, "fosiller" olarak tanımlıyor.Söz konusu 'küresel yıldız kümeleri'nin ise yaşam sürelerinin sonuna yaklaştığı belirtiliyor.Barselona Üniversitesi öğretim üyesi Mark Gieles, ​​"Küresel yıldız kümeleri 10 ila 13 milyar yaşında ancak devasa yıldızların ömürleri 2 milyon yıl. Bu nedenle, bu yıldızlar şu anda gözlemlenebilir kümelerin erken dönemlerinde kayboldular. Yalnızca dolaylı izleri kaldı. Süper kütleli yıldız senaryosu gelecekteki çalışmalarla desteklenebilirse, bu, küresel kümeleri daha iyi anlamamızı sağlayacak ve genel olarak süper kütleli yıldızların oluşumu hakkında ilave bilgiler elde etme açısından önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.Araştırma 'Astronomy &amp; Astrophysics'te yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/cin-uzaya-ilk-sivil-astronotu-gonderdi-1071772355.html
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/1e/1042561523_0:233:2049:1769_1920x0_80_0_0_18082c8e81f2819ccced578cec5330f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uzay, evren, güneş, yıldız
uzay, evren, güneş, yıldız

Evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştuğu keşfedildi

17:18 30.05.2023 (güncellendi: 17:19 30.05.2023)
CC BY 4.0 / ESA / Hubble & NASA, R. Sahai / A frEGGs-cellent discovery (cropped photo)Temmuz'da çekilen uzay görüntüleri
Temmuz'da çekilen uzay görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
CC BY 4.0 / ESA / Hubble & NASA, R. Sahai / A frEGGs-cellent discovery (cropped photo)
Abone olTelegram
James Webb Uzay Teleskobu verilerini inceleyen bilim insanları, evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızların oluştuğunu tespit etti.
Görevlerinden birisi uzayın derinliklerine yoğunlaşarak evrenin yaratıldığı dönemleri incelemek olan James Webb Teleskobu'nun ilk defa, söz konusu dönemde oluştuğu düşünülen Güneş'in 10 bin katı büyüklükteki yıldızların izlerini bulduğu bildirildi.
Indy100'ün aktardığına göre, İsviçre Cenevre Üniversitesi'nden astrofizikçi Corinne Charbonnel, "James Webb Uzay Teleskobu'nun topladığı veriler sayesinde, bu olağanüstü yıldızların varlığına dair ilk ipucunu bulduğumuza inanıyoruz" dedi.
Bilim insanları hepsi aynı dönemde oluştuğu düşünülen bu yıldızların, 'küresel yıldız kümeleri' olarak tanımlıyor.
Araştırmacılar, evrenin ilk dönemlerinin kalıntıları olduğu belirtilen söz konusu kümeleri, "fosiller" olarak tanımlıyor.
Söz konusu 'küresel yıldız kümeleri'nin ise yaşam sürelerinin sonuna yaklaştığı belirtiliyor.
Barselona Üniversitesi öğretim üyesi Mark Gieles, ​​"Küresel yıldız kümeleri 10 ila 13 milyar yaşında ancak devasa yıldızların ömürleri 2 milyon yıl. Bu nedenle, bu yıldızlar şu anda gözlemlenebilir kümelerin erken dönemlerinde kayboldular. Yalnızca dolaylı izleri kaldı. Süper kütleli yıldız senaryosu gelecekteki çalışmalarla desteklenebilirse, bu, küresel kümeleri daha iyi anlamamızı sağlayacak ve genel olarak süper kütleli yıldızların oluşumu hakkında ilave bilgiler elde etme açısından önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.
Araştırma 'Astronomy & Astrophysics'te yayımlandı.
Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Çin uzaya ilk sivil astronotu gönderdi
10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала