https://sputniknews.com.tr/20230530/cin-uzaya-ilk-sivil-astronotu-gonderdi-1071772355.html
Çin uzaya ilk sivil astronotu gönderdi
Çin uzaya ilk sivil astronotu gönderdi
Çin, Shenzhou-16 insanlı uzay aracıyla bugün uzaya ilk sivil astronotu gönderdi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T10:58+0300
2023-05-30T10:58+0300
2023-05-30T11:08+0300
dünya
uzay
uydu
çin
astronot
video
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Çin, bugün kendi adına bir ilki daha gerçekleştirdi. Yerel saatle 09.31’de ülkenin kuzeybatı kesimindeki Gobi Çölü üzerinde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shenzhou-16 (Kutsal Gemi) ile biri sivil olmak üzere 3 astronotu uzaya gönderdi. Uzay aracı, 10 dakikalık bir uçuşun ardından belirlenen yörüngeye başarıyla oturdu. Shenzhou-16 misyonu, uzay istasyonunun T şeklini alarak 'uygulama ve gelişme aşamasına' geçmesinden sonra gerçekleşen ilk fırlatma misyonu oldu.
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Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi
Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi
2023-05-30T10:58+0300
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PT0M36S
Sputnik Türkiye
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uzay, uydu, çin, astronot, video, видео
uzay, uydu, çin, astronot, video, видео
Çin uzaya ilk sivil astronotu gönderdi
10:58 30.05.2023 (güncellendi: 11:08 30.05.2023) Abone ol
Çin, Shenzhou-16 insanlı uzay aracıyla bugün uzaya ilk sivil astronotu gönderdi.
Çin, bugün kendi adına bir ilki daha gerçekleştirdi.
Yerel saatle 09.31’de ülkenin kuzeybatı kesimindeki Gobi Çölü üzerinde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shenzhou-16 (Kutsal Gemi) ile biri sivil olmak üzere 3 astronotu uzaya gönderdi.
Uzay aracı, 10 dakikalık bir uçuşun ardından belirlenen yörüngeye başarıyla oturdu.
Shenzhou-16 misyonu, uzay istasyonunun T şeklini alarak 'uygulama ve gelişme aşamasına' geçmesinden sonra gerçekleşen ilk fırlatma misyonu oldu.