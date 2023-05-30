https://sputniknews.com.tr/20230530/cin-uzaya-ilk-sivil-astronotu-gonderdi-1071772355.html

Çin uzaya ilk sivil astronotu gönderdi

Çin uzaya ilk sivil astronotu gönderdi

Çin, Shenzhou-16 insanlı uzay aracıyla bugün uzaya ilk sivil astronotu gönderdi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T10:58+0300

2023-05-30T10:58+0300

2023-05-30T11:08+0300

dünya

uzay

uydu

çin

astronot

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071772200_0:64:1436:872_1920x0_80_0_0_5d7ed06d1c1e141d857162d20b5e629b.png

Çin, bugün kendi adına bir ilki daha gerçekleştirdi. Yerel saatle 09.31’de ülkenin kuzeybatı kesimindeki Gobi Çölü üzerinde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shenzhou-16 (Kutsal Gemi) ile biri sivil olmak üzere 3 astronotu uzaya gönderdi. Uzay aracı, 10 dakikalık bir uçuşun ardından belirlenen yörüngeye başarıyla oturdu. Shenzhou-16 misyonu, uzay istasyonunun T şeklini alarak 'uygulama ve gelişme aşamasına' geçmesinden sonra gerçekleşen ilk fırlatma misyonu oldu.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi 2023-05-30T10:58+0300 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzay, uydu, çin, astronot, video, видео