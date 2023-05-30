https://sputniknews.com.tr/20230530/danimarka-gelecek-10-yilda-savunma-butcesini-3-katina-cikarmayi-planliyor-1071790455.html

Danimarka gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor

Danimarka gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor

Danimarka'nın, NATO harcama hedefleriyle uyumlu olarak gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planladığı bildirildi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T15:30+0300

2023-05-30T15:30+0300

2023-05-30T15:38+0300

savunma

avrupa

danimarka

bütçe

nato

harcama

artış

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Danimarka’nın savunma harcamalarını 10 yılda 3'e katlayarak 21 milyar dolara çıkaracağı kaydedildi.Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, basın toplantısında, ülkesinin savunma ve güvenlik politikasında 'bir dönüm noktasında' olduğunu ifade etti.Bakan Poulsen, "Avrupa’da savaş var ve biz barışı cepte göremeyiz daha fazla" dedi.Harcamaların artırılmasına ilişkin kararın, NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) en az yüzde 2'sinin savunmaya ayrılması hedefine yönelik olduğu belirtildi.

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avrupa, danimarka, bütçe, nato, harcama, artış