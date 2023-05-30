https://sputniknews.com.tr/20230530/danimarka-gelecek-10-yilda-savunma-butcesini-3-katina-cikarmayi-planliyor-1071790455.html
Danimarka gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor
Danimarka gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor
Danimarka'nın, NATO harcama hedefleriyle uyumlu olarak gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planladığı bildirildi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T15:30+0300
2023-05-30T15:30+0300
2023-05-30T15:38+0300
savunma
avrupa
danimarka
bütçe
nato
harcama
artış
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Danimarka’nın savunma harcamalarını 10 yılda 3'e katlayarak 21 milyar dolara çıkaracağı kaydedildi.Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, basın toplantısında, ülkesinin savunma ve güvenlik politikasında 'bir dönüm noktasında' olduğunu ifade etti.Bakan Poulsen, "Avrupa’da savaş var ve biz barışı cepte göremeyiz daha fazla" dedi.Harcamaların artırılmasına ilişkin kararın, NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) en az yüzde 2'sinin savunmaya ayrılması hedefine yönelik olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/abd-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimine-danimarka-ve-hollandanin-onculuk-edecegini-acikladi-1071584725.html
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avrupa, danimarka, bütçe, nato, harcama, artış
avrupa, danimarka, bütçe, nato, harcama, artış
Danimarka gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor
15:30 30.05.2023 (güncellendi: 15:38 30.05.2023) Abone ol
Danimarka'nın, NATO harcama hedefleriyle uyumlu olarak gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planladığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Danimarka’nın savunma harcamalarını 10 yılda 3'e katlayarak 21 milyar dolara çıkaracağı kaydedildi.
Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, basın toplantısında, ülkesinin savunma ve güvenlik politikasında 'bir dönüm noktasında' olduğunu ifade etti.
Bakan Poulsen, "Avrupa’da savaş var ve biz barışı cepte göremeyiz daha fazla" dedi.
Harcamaların artırılmasına ilişkin kararın, NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) en az yüzde 2'sinin savunmaya ayrılması hedefine yönelik olduğu belirtildi.