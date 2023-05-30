https://sputniknews.com.tr/20230530/chpli-ozelden-degisim-mesaji-8-arkadasimiz-bu-goreve-talip-oldu-1071784716.html
CHP'li Özel'den değişim mesajı: 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu
CHP'li Özel'den değişim mesajı: 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu
TBMM'de açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T14:11+0300
2023-05-30T14:11+0300
2023-05-30T14:11+0300
2023 türkiye seçimleri
özgür özel
meclis
grup toplantısı
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28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Özel, "Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz" dedi. CHP Grup Başkanvekili açıklamasında şunları söyledi:"Seçim sonuçları değerlendirilecek. Bu parlamentodan Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı inancıyla ayrılmıştık ama seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız. 'Hiç kimse düşünmesin'Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bu seçimde Meclis'e taşınan bazı isimler ve partiler üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz. Kimse korkmasın. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yapacağız. Sayın Genel Başkan bu süreci olması gerektiği gibi yönetti. Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yöneltmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nın seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız."
https://sputniknews.com.tr/20230522/ozgur-ozelden-onursal-adiguzel-aciklamasi-istifa-etmesini-gerektirecek-bir-sey-yoktu-1071406827.html
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özgür özel, meclis, grup toplantısı
özgür özel, meclis, grup toplantısı
CHP'li Özel'den değişim mesajı: 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu
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TBMM'de açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz" dedi.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te açıklamalarda bulundu.
Özel, "Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili açıklamasında şunları söyledi:
"Seçim sonuçları değerlendirilecek. Bu parlamentodan Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı inancıyla ayrılmıştık ama seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız.
'Hiç kimse düşünmesin'
Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bu seçimde Meclis'e taşınan bazı isimler ve partiler üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz. Kimse korkmasın. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yapacağız.
Sayın Genel Başkan bu süreci olması gerektiği gibi yönetti. Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yöneltmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nın seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız."