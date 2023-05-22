https://sputniknews.com.tr/20230522/ozgur-ozelden-onursal-adiguzel-aciklamasi-istifa-etmesini-gerektirecek-bir-sey-yoktu-1071406827.html

Özgür Özel'den 'Onursal Adıgüzel' açıklaması: 'İstifa etmesini gerektirecek bir şey yoktu'

Özgür Özel'den 'Onursal Adıgüzel' açıklaması: 'İstifa etmesini gerektirecek bir şey yoktu'

Onursal Adıgüzel’in istifasıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin sisteminde, sandık... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T17:50+0300

2023-05-22T17:50+0300

2023-05-22T17:50+0300

politika

özgür özel

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programına konuk oldu.Programda Onursal Adıgüzel’in istifasına değinen Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin sisteminde, sandık görevlisinde seçim sonucunu etkileyecek bir eksiklik yok. Onursal Adıgüzel’in istifa etmesini gerektirecek hiçbir şey yoktu. Sistem sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı” dedi.Özel, şöyle konuştu:"Birileri çıkıyor şu oldu bu oldu falan. Bakın Onursal Adıgüzel’e de dünya kadar laf söylediler. Hatta dedi ki bu kadar haksız saldırı varken üstlendi ve kendisi istifa etti. Bu memlekette istifa gibi bir kurumu kimse kullanmadığı için sanki bu suçu kabul etme değil. Partiye yönelen haksız saldırıları durdurmak için yaptığı son derece beyefendi bir şeydir. Ben gözümle gördüm kardeşim, CHP sistemi sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı.Gözümle gördüm, yüzde 98,5 ıslak imzalı tutanak alındı. Gözümle gördüm, 4 bin 100 tane tutanakta tutarsızlık vardı, partinin sistemi tespit etti. Salı günü öğlen 15.00’e kadar, sonra o süreyi YSK uzattı, pazartesi akşamı saat 17.00 itibariyle parti bütün itirazlarını yaptı. CHP’nin sisteminde, sandık görevlisinde orada burada seçim sürecini etkileyecek bir eksiklik falan yok, yok.""Vallahi Onursal Adıgüzel’in görevi devretmesi 15 gün içinde partiye yönelen, o günlerde ortaya çıkan… millet suçlu arıyor, kabarmış kabarmış kabarmış" diyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:"Açık söyleyeyim Yeşil Sol Parti bin sandığa itiraz etmiş, orada işte bir haber çıktı iki tane HüdaPar’lı vekil tekrar YSP’ye geçti diye. CHP ne yapıyor ne yapıyor diye saldırıyorlar, bir grup var şuurunu kaybetmiş. AK Partili troller, bir resmini Atatürk resmi yapıyor saldırıyor, peşine takılıyor millet. Çok ciddi söylüyorum. Onursal Adıgüzel’in istifa etmesini gerektirecek hiçbir şey yoktu. Sistem sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı hepimizin gözü önünde.Islak imzalı tutanak toplamak Onursal’ın değil ki örgütümüzün görevi. Onlar da yüzde 98,7 oranında topladı. Onursal Adıgüzel’in başında olduğu sistem bizim PDF’lerle YSK’nınkini karşılaştırdı 4 bin 100 aksama tespit etti. Bunun 1300’üü lehimize. Aleyhine olan hataya itiraz edersin. Aleyhimize olan 2 bin 800 tutanağa bırakın salı gününü pazartesi 17.00’ye kadar tamamına itiraz edildi. Bunun dışında bir gerçeklik yok. Efendim ‘Sistem çöktü’, yalan."

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