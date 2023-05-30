Bir İsrail Cumhurbaşkanı ilk kez Bakü'de: 'Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görüyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varol Yaşaroğlu: Grafi2000 döneminde bizim gibi mizah üretebilen başka bir firma yoktu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Ekonomist Tunca: Türkiye özellikle iki noktada çok ağır açıklarla karşı karşıya
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230530/bir-israil-cumhurbaskani-ilk-kez-bakude-azerbaycani-stratejik-ortak-olarak-goruyoruz--1071791278.html
Bir İsrail Cumhurbaşkanı ilk kez Bakü'de: 'Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görüyoruz'
Bir İsrail Cumhurbaşkanı ilk kez Bakü'de: 'Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görüyoruz'
Bölgede İran ile gerilim artmaya devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'a ziyarette bulundu. 'Azerbaycan'ı bir stratejik ortak ve bölgesel... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T16:03+0300
2023-05-30T16:03+0300
ortadoğu
azerbaycan
isaac herzog
ilham aliyev
ziyaret
israil
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071792987_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_da3d8f5478521f2912f6c34becd6b6de.jpg
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bu, Tel Aviv'in Bakü'ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı ve eşi, inişlerinin ardından havaalanında bir onur kıtası ve Bakü'deki Chabad Yahudi okulundan 30 çocuk tarafından karşılandı. İkiliyi Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, ülkenin İsrail Büyükelçisi Muhtar Mammadov ve İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi George Deek karşıladı.İran'a komşu Şii Müslüman bir ülke olan Azerbaycan'a yapılan ziyaretin amacının, iki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirmek olduğu belirtiliyor.'Azerbaycan dost, yakın, önemli ve kilit bir ülke'Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Herzog, şu ifadeleri kullandı: 'İran bölgede istikrarsız bir faktör'Herzog, açıklamasına şöyle devam etti:Twitter hesabından da paylaşım yapan Herzog, "Arkadaşım Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tsarayındaki sıcak karşılama için teşekkür ederim. İsrail, Azerbaycan'ı değerli bir stratejik ortak ve bölgesel istikrarın çapası olarak görüyor" dedi. Bakü'de Herzog'un Aliyev ile bir araya gelmesi ve İsrail'in bağımsızlığının 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen özel bir etkinliğe katılması planlanıyor. Yakın zamanda İsrail'de büyükelçilik açan Azerbaycan, komşu İran'la ilişkileri zora soktu. Buna ek olarak son aylarda Bakü, İran gizli servisleriyle bağlantılı kişileri tutukladı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/iran-yargi-erki-israil-ile-baglantili-bir-teror-timi-yakalandi-1071765101.html
azerbaycan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071792987_72:0:872:600_1920x0_80_0_0_07fd71a370f9ac920fc2bd3aeb7beb59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, azerbaycan, isaac herzog, ilham aliyev, ziyaret, israil
ortadoğu, azerbaycan, isaac herzog, ilham aliyev, ziyaret, israil

Bir İsrail Cumhurbaşkanı ilk kez Bakü'de: 'Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görüyoruz'

16:03 30.05.2023
© Fotoğraf : Isaac Herzog / TwitterBölgede İran ile gerilim artmaya devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'a ziyarette bulundu. 'Azerbaycan'ı bir stratejik ortak ve bölgesel istikrarın çapası olarak görüyoruz' diyen Herzog, Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.
Bölgede İran ile gerilim artmaya devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'a ziyarette bulundu. 'Azerbaycan'ı bir stratejik ortak ve bölgesel istikrarın çapası olarak görüyoruz' diyen Herzog, Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Fotoğraf : Isaac Herzog / Twitter
Abone olTelegram
Bölgede İran ile gerilim artmaya devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'a ziyarette bulundu. 'Azerbaycan'ı bir stratejik ortak ve bölgesel istikrarın çapası olarak görüyoruz' diyen Herzog, Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bu, Tel Aviv'in Bakü'ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.
Cumhurbaşkanı ve eşi, inişlerinin ardından havaalanında bir onur kıtası ve Bakü'deki Chabad Yahudi okulundan 30 çocuk tarafından karşılandı.
İkiliyi Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, ülkenin İsrail Büyükelçisi Muhtar Mammadov ve İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi George Deek karşıladı.
İran'a komşu Şii Müslüman bir ülke olan Azerbaycan'a yapılan ziyaretin amacının, iki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirmek olduğu belirtiliyor.

'Azerbaycan dost, yakın, önemli ve kilit bir ülke'

Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Herzog, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda ülkenin lideri olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Azerbaycan'a önemli bir resmi devlet ziyareti için ayrılıyorum. Azerbaycan dost, yakın, önemli ve kilit bir ülke."

'İran bölgede istikrarsız bir faktör'

Herzog, açıklamasına şöyle devam etti:

"Azerbaycan'ın ticari ilişkiler ve tarihi Yahudi cemaati de dahil olmak üzere tarihi bağların ötesinde İran'ın komşusu olduğunu hatırlamamız gerekiyor. İran, bölgede İsrail karşıtı faaliyetler yürüten ve ilişkilerimize engel olmaya çalışan istikrarsız bir faktör. Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için bu konuyu mutlaka görüşeceğim."

Twitter hesabından da paylaşım yapan Herzog, "Arkadaşım Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tsarayındaki sıcak karşılama için teşekkür ederim. İsrail, Azerbaycan'ı değerli bir stratejik ortak ve bölgesel istikrarın çapası olarak görüyor" dedi.
Bakü'de Herzog'un Aliyev ile bir araya gelmesi ve İsrail'in bağımsızlığının 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen özel bir etkinliğe katılması planlanıyor.
Yakın zamanda İsrail'de büyükelçilik açan Azerbaycan, komşu İran'la ilişkileri zora soktu. Buna ek olarak son aylarda Bakü, İran gizli servisleriyle bağlantılı kişileri tutukladı.
İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
İran Yargı Erki: İsrail ile bağlantılı bir terör timi yakalandı
03:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала