https://sputniknews.com.tr/20230530/bir-israil-cumhurbaskani-ilk-kez-bakude-azerbaycani-stratejik-ortak-olarak-goruyoruz--1071791278.html

Bir İsrail Cumhurbaşkanı ilk kez Bakü'de: 'Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görüyoruz'

Bir İsrail Cumhurbaşkanı ilk kez Bakü'de: 'Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görüyoruz'

Bölgede İran ile gerilim artmaya devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'a ziyarette bulundu. 'Azerbaycan'ı bir stratejik ortak ve bölgesel... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T16:03+0300

2023-05-30T16:03+0300

2023-05-30T16:03+0300

ortadoğu

azerbaycan

isaac herzog

ilham aliyev

ziyaret

israil

dünya

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bu, Tel Aviv'in Bakü'ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı ve eşi, inişlerinin ardından havaalanında bir onur kıtası ve Bakü'deki Chabad Yahudi okulundan 30 çocuk tarafından karşılandı. İkiliyi Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, ülkenin İsrail Büyükelçisi Muhtar Mammadov ve İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi George Deek karşıladı.İran'a komşu Şii Müslüman bir ülke olan Azerbaycan'a yapılan ziyaretin amacının, iki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirmek olduğu belirtiliyor.'Azerbaycan dost, yakın, önemli ve kilit bir ülke'Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Herzog, şu ifadeleri kullandı: 'İran bölgede istikrarsız bir faktör'Herzog, açıklamasına şöyle devam etti:Twitter hesabından da paylaşım yapan Herzog, "Arkadaşım Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tsarayındaki sıcak karşılama için teşekkür ederim. İsrail, Azerbaycan'ı değerli bir stratejik ortak ve bölgesel istikrarın çapası olarak görüyor" dedi. Bakü'de Herzog'un Aliyev ile bir araya gelmesi ve İsrail'in bağımsızlığının 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen özel bir etkinliğe katılması planlanıyor. Yakın zamanda İsrail'de büyükelçilik açan Azerbaycan, komşu İran'la ilişkileri zora soktu. Buna ek olarak son aylarda Bakü, İran gizli servisleriyle bağlantılı kişileri tutukladı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/iran-yargi-erki-israil-ile-baglantili-bir-teror-timi-yakalandi-1071765101.html

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