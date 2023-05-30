https://sputniknews.com.tr/20230530/iran-yargi-erki-israil-ile-baglantili-bir-teror-timi-yakalandi-1071765101.html
İran Yargı Erki: İsrail ile bağlantılı bir terör timi yakalandı
İran Yargı Erki: İsrail ile bağlantılı bir terör timi yakalandı
İran Yargı Erki Enformasyon Merkezi Başkanı Ali Abdullahi, İsrail ile bağlantılı 14 kişilik bir terör timinin yakalandığını söyledi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T03:32+0300
2023-05-30T03:32+0300
2023-05-30T03:32+0300
dünya
iran yargı erki
ortadoğu
israil
iran
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Mehr Haber Ajansı'na göre Abdullahi, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.Abdullahi, "Siyonist rejimle (İsrail) irtibatlı 14 kişilik terör timi, bazı kişilere yönelik suikast planlarken Batı Azerbaycan istihbarat birimleri tarafından yakalanmıştır. dedi.
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iran yargı erki, ortadoğu, israil, iran
iran yargı erki, ortadoğu, israil, iran
İran Yargı Erki: İsrail ile bağlantılı bir terör timi yakalandı
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İran Yargı Erki Enformasyon Merkezi Başkanı Ali Abdullahi, İsrail ile bağlantılı 14 kişilik bir terör timinin yakalandığını söyledi.
Mehr Haber Ajansı'na göre Abdullahi, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Abdullahi, "Siyonist rejimle (İsrail) irtibatlı 14 kişilik terör timi, bazı kişilere yönelik suikast planlarken Batı Azerbaycan istihbarat birimleri tarafından yakalanmıştır. dedi.