https://sputniknews.com.tr/20230530/bidenin-eski-danismani-rusya-vatandasligina-basvuracagini-acikladi-1071812243.html

Biden'ın eski danışmanı Rusya vatandaşlığına başvuracağını açıkladı

Biden'ın eski danışmanı Rusya vatandaşlığına başvuracağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın senatör olarak görev yaptığı dönemde danışmanlığını üstlenen ve daha önce Biden'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirten Tara... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T23:16+0300

2023-05-30T23:16+0300

2023-05-30T23:16+0300

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joe biden

vatandaşlık

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ABD Senatosu'nda daha önce Joe Biden'ın danışmanlığını üstlenen ve şu anda savaş karşıtı aktivistler arasında öne çıkan Tara Reade, Rusya vatandaşlığına başvurmak istediğini belirtti.Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın bugün Moskova'da düzenlediği etkinlikte konuşan Reade, Rusya'da güvenli bir şekilde yaşamayı umduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kendisine vatandaşlık vermesini istediğini söyledi.Reade, ayrıca Rusya'nın alt parlamento kanadı Duma milletvekili Mariya Butina'dan Rus pasaportu almasına yardımcı olmasını beklediğini belirtti.Butina ise, konuyu Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu toplantısında gündeme getirme sözü verdi.Reade, Aralık 1992'den Ağustos 1993'e kadar Biden'ın Senato'daki ofisinde personel asistanı olarak çalışmıştı.2019 yılında Reade, Biden'ı 1993 yılında 29 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamış, Biden tüm iddiaları reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230529/rusya-icisleri-bakanligi-abdli-senator-grahami-arananlar-listesine-dahil-etti-1071739404.html

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