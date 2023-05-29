https://sputniknews.com.tr/20230529/rusya-icisleri-bakanligi-abdli-senator-grahami-arananlar-listesine-dahil-etti-1071739404.html
Rusya İçişleri Bakanlığı, ABD'li Senatör Graham'ı arananlar listesine dahil etti
Rusya İçişleri Bakanlığı, ABD'li Senatör Graham'ı arananlar listesine dahil etti
Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusların ölmesini ‘en başarılı kaynak kullanımı’ olarak gören ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı aranan kişiler listesine dahil etti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T14:55+0300
2023-05-29T14:55+0300
2023-05-29T14:55+0300
dünya
rusya
abd
lindsay graham
vladimir zelenskiy
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Rusya İçişleri Bakanlığı’nın veri bankasından öğrenildiği üzere ABD’li Senatör Graham, kurumun aranan kişiler listesine eklendi.Notun açıklama kısmında, “Arama gerekçesi: Ceza Kanunu’nun maddesinden aranıyor” ifadeleri yer aldı.Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Graham ile görüşmesinin görüntülendiği videoyu internet kaynaklarında yayılmasının ardından ceza davasının açılması talimatını vermişti.Videoda Graham, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında 'Washington'un Kiev'e askeri yardımları sonucu Rusların çatışmalarda öldüğünü' belirterek 'ABD'nin şimdiye dek kaynaklarını hiç bu kadar başarılı kullanmadığını' savunuyor.
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rusya, abd, lindsay graham, vladimir zelenskiy
rusya, abd, lindsay graham, vladimir zelenskiy
Rusya İçişleri Bakanlığı, ABD'li Senatör Graham'ı arananlar listesine dahil etti
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Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusların ölmesini ‘en başarılı kaynak kullanımı’ olarak gören ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı aranan kişiler listesine dahil etti.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın veri bankasından öğrenildiği üzere ABD’li Senatör Graham, kurumun aranan kişiler listesine eklendi.
Notun açıklama kısmında, “Arama gerekçesi: Ceza Kanunu’nun maddesinden aranıyor” ifadeleri yer aldı.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Graham ile görüşmesinin görüntülendiği videoyu internet kaynaklarında yayılmasının ardından ceza davasının açılması talimatını vermişti.
Videoda Graham, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında 'Washington'un Kiev'e askeri yardımları sonucu Rusların çatışmalarda öldüğünü' belirterek 'ABD'nin şimdiye dek kaynaklarını hiç bu kadar başarılı kullanmadığını' savunuyor.