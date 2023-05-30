https://sputniknews.com.tr/20230530/benedict-cumberbatche-evinde-bicakli-saldiri-buraya-tasindiginizi-biliyorum-umarim-eviniz-yanar-1071799871.html

Benedict Cumberbatch'e evinde bıçaklı saldırı: 'Buraya taşındığınızı biliyorum, umarım eviniz yanar'

Benedict Cumberbatch'e evinde bıçaklı saldırı: 'Buraya taşındığınızı biliyorum, umarım eviniz yanar'

Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, evinde eşi ve çocukları olduğu sırada bıçaklı saldırı gerçekleşti. Kimsenin zarar görmediği olayda saldırganın... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T18:23+0300

2023-05-30T18:23+0300

2023-05-30T18:28+0300

yaşam

benedict cumberbatch

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

oyuncu

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İngiliz asıllı ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in Londra’daki evine eski bir aşçısı tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Cumberbatch’in Londra’daki evinde aşçı olarak çalışan 35 yaşındaki Jack Bissel, balık bıçağıyla Cumberbatch’in evine saldırdı. O sırada Cumberbatch, eşi Sofia ve 3 çocuğunun evde olduğu ve saldırganın bahçe kapısını tekmeleyerek “Buraya taşındığınızı biliyorum, umarım eviniz yanar” diye bağırdıktan sonra kapıdaki telefona tükürdüğü ardından telefonu bıçakla kopardığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan saldırgan, telefonda bulunan DNA örnekleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan Jack Bissel, çıkarıldığı Wood Green Crown Mahkemesi’nde suçunu kabul ederken Cumberbatch’i nede hedef aldığı hakkında konuşmadı. Bissel’e Cumberbatch'in ailesine ve yaşadıkları bölgeye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı çıkarılırken 310 dolar para cezası verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230524/benedict-cumberbatch-bob-dylanin-hayatini-konu-alan-filmin-kadrosuna-katildi-1071518230.html

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benedict cumberbatch, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, oyuncu