https://sputniknews.com.tr/20230524/benedict-cumberbatch-bob-dylanin-hayatini-konu-alan-filmin-kadrosuna-katildi-1071518230.html

Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna dahil oldu

Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna dahil oldu

‘The Imitation Game’, ‘The Power of the Dog’ ve ‘Doctor Strange’ filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T17:01+0300

2023-05-24T17:01+0300

2023-05-24T17:04+0300

benedict cumberbatch

bob dylan

biyografi

yaşam

oyuncu

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Marvel sinema evreninde canlandırdığı Doctor Strange rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, yönetmenliğini James Mangold'ın üstlendiği ve Timothée Chalamet'nin başrolünde yer aldığı filme dahil oldu.Bob Dylan’ın gençlik yıllarını konu alan ve ‘A Complete Unknown’ adını taşıyan filme dahil olan oyuncu, filmde Pete Seeger rolünü canlandıracak. Seeger, ünlü müzisyenin ilk destekçilerinden ve akıl hocalarından biriydi.NTV’nin aktardığına göre, filmin senaryosunu ise Mangold ve Jay Cocks kaleme alacak.Elijah Wald’ın ‘Dylan Goes Electric’ adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.Filmin senaryosunu ise Mangold ve Jay Cocks kaleme alacak.Elijah Wald’ın ‘Dylan Goes Electric’ adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221128/bob-dylan-599-dolarlik-kitaplarini-otomatik-kalemle-imzaladigi-icin-ozur-diledi-1063926149.html

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benedict cumberbatch, bob dylan, biyografi, oyuncu