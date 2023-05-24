https://sputniknews.com.tr/20230524/benedict-cumberbatch-bob-dylanin-hayatini-konu-alan-filmin-kadrosuna-katildi-1071518230.html
Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna dahil oldu
Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna dahil oldu
‘The Imitation Game’, ‘The Power of the Dog’ ve ‘Doctor Strange’ filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T17:01+0300
2023-05-24T17:01+0300
2023-05-24T17:04+0300
benedict cumberbatch
bob dylan
biyografi
yaşam
oyuncu
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Marvel sinema evreninde canlandırdığı Doctor Strange rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, yönetmenliğini James Mangold'ın üstlendiği ve Timothée Chalamet'nin başrolünde yer aldığı filme dahil oldu.Bob Dylan’ın gençlik yıllarını konu alan ve ‘A Complete Unknown’ adını taşıyan filme dahil olan oyuncu, filmde Pete Seeger rolünü canlandıracak. Seeger, ünlü müzisyenin ilk destekçilerinden ve akıl hocalarından biriydi.NTV’nin aktardığına göre, filmin senaryosunu ise Mangold ve Jay Cocks kaleme alacak.Elijah Wald’ın ‘Dylan Goes Electric’ adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.Filmin senaryosunu ise Mangold ve Jay Cocks kaleme alacak.Elijah Wald’ın ‘Dylan Goes Electric’ adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/bob-dylan-599-dolarlik-kitaplarini-otomatik-kalemle-imzaladigi-icin-ozur-diledi-1063926149.html
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benedict cumberbatch, bob dylan, biyografi, oyuncu
benedict cumberbatch, bob dylan, biyografi, oyuncu
Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna dahil oldu
17:01 24.05.2023 (güncellendi: 17:04 24.05.2023) Abone ol
‘The Imitation Game’, ‘The Power of the Dog’ ve ‘Doctor Strange’ filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın hayatını konu alan filmin kadrosuna katıldı.
Marvel sinema evreninde canlandırdığı Doctor Strange rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, yönetmenliğini James Mangold'ın üstlendiği ve Timothée Chalamet'nin başrolünde yer aldığı filme dahil oldu.
Bob Dylan’ın gençlik yıllarını konu alan ve ‘A Complete Unknown’ adını taşıyan filme dahil olan oyuncu, filmde Pete Seeger rolünü canlandıracak. Seeger, ünlü müzisyenin ilk destekçilerinden ve akıl hocalarından biriydi.
NTV’nin aktardığına göre, filmin senaryosunu ise Mangold ve Jay Cocks kaleme alacak.
Elijah Wald’ın ‘Dylan Goes Electric’ adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.
Filmin senaryosunu ise Mangold ve Jay Cocks kaleme alacak.
Elijah Wald’ın ‘Dylan Goes Electric’ adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.