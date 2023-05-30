https://sputniknews.com.tr/20230530/ak-partili-goksu-secimde-turkiyeyi-bolmek-isteyenler-dolandirmak-isteyenler-kaybetti-1071807778.html

AK Partili Göksu: Seçimde Türkiye’yi bölmek isteyenler, dolandırmak isteyenler kaybetti

AK Partili Göksu: Seçimde Türkiye’yi bölmek isteyenler, dolandırmak isteyenler kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Bu seçimde 'Tam bağımsız Türkiye' diyenler kazandı, Türkiye'yi bölmek... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T21:09+0300

2023-05-30T21:09+0300

2023-05-30T21:13+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

tevfik göksu

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

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İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Okul, 21 yıldır Türkiye'yi başbakan ve cumhurbaşkanı olarak yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlattı.Erdoğan'ı kutlayan Okul, "Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca iki hafta önceki parlamento seçiminde de Meclis'e giren tüm milletvekillerini tebrik ediyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum.' dedi.Okul'un bu sözleri AK Parti ve MHP sıraları tarafından alkışlarla karşılandı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, "Duyanlara, duymayanlara" şarkısını söyledi.CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, seçimlerde milletin iradesine saygı duyduklarını, tüm vatandaşlar için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin hayırlı olması temennisinde bulundu.'Aramızda kalmasın kaybettiler, adam yine kazandı'Gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerde söylediği "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" sözüne göndermede bulunarak, "Aramızda kalmasın kaybettiler, adam yine kazandı" dedi.'Kılıçdaroğlu da 12 kez seçime girdi, 12 kez yenildi de yenildi'Göksu, Türk ve dünya siyaset tarihinde 21 yılda 11 kez seçime girip hepsinden zaferle ayrılmanın sadece Erdoğan'a nasip olduğunu belirterek ''Sayın Cumhurbaşkanımız zaferden zafere koşarken rakibi sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 12 kez seçime girdi, 12 kez yenildi de yenildi, yenildi de yenildi" ifadesini kullandı.Seçimlerden önce bazı kesimlerin küçültücü, tehdit edici söylemler geliştirdiğini, Cumhur İttifakı partilerine oy verenleri ötekileştirici yaklaşımlarda bulunduğunu söyleyen Göksu, milletin Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tekrar göreve seçerek en güzel cevabı sandıkta verdiğini belirtti.'Onlar niye kaybettiler biliyor musunuz?'Göksu, "Onlar niye kaybettiler biliyor musunuz? Her zaman bu millete tepeden bakarak, bu milleti yok sayarak, yalan söyleyerek bu milleti aldatacaklarını zannettiler" dedi.CHP sıralarından gelen tepkiler üzerine Göksu, "Siz oy için Kandil'le pazarlık yapan, Kandil'le görüşenlersiniz ya, bırak Allah aşkına" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:'21 yıldan beri bu ülkede iktidarız, kimin yaşamına, hayat şartlarına müdahale ettik?'Göksu, bu seçimin, "Türkiye" diyenlerle Türkiye'nin etrafından dolaşmak isteyenleri ortaya koyduğunu ifade etti.Tevfik Göksu şöyle devam etti:'Bu seçimde FETÖ, Kandil kaybetti'Muhalefetin deprem bölgesindeki vatandaşlara 'Bedava ev vereceğiz' dediğini aktaran Göksu, depremzedelerin, yalan söylediklerini bildiği için muhalefete inanmadığını söyledi.Göksu, seçimde mandacıların ve Batı'nın arka bahçesinde olmak isteyenlerin kaybettiğini savunarak şunları kaydetti:'4 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı hayali gördü, bu hayale ulaşamadı'İmamoğlu'nu eleştiren Göksu, "İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığı yapmayan belediye başkanı, 4 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı hayali gördü, bu hayale ulaşamadı, en sonunda yardımcılığının aday adaylığıyla tatmin oldu, şimdi başka hayaller peşinde. Yine İstanbul gündeminde yoktur. 28 Mayıs'ta aziz milletimiz yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı devlet başkanı seçti. İnşallah 2024'te de İstanbul'u asıl sahibine teslim edecek" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230530/iskinin-suya-zam-teklifinin-gundeme-alinmasi-talebi-reddedildi-1071807061.html

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ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tevfik göksu, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı