AK Partili Göksu: Seçimde Türkiye’yi bölmek isteyenler, dolandırmak isteyenler kaybetti

"Bu seçim dolayısıyla Türkiye öyle bir gündeme sokulmak istendi ki dün Sultangazi'de fırında 'Recep Tayyip Erdoğan' diyen çocuğa 'Sana ekmek satmıyorum.' diyerek küçülenlerin yüzünü ortaya çıkardı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı adayı, 'Eğer Erdoğan kazanırsa yarın kızlarımız sokağa çıkamayacak' dedi. İnsan utanır be, 21 yıldan beri bu ülkede iktidarız, kimin yaşamına, hayat şartlarına müdahale ettik? Aziz milletimiz bunu yemedi. En son İBB artık bir şey bulamadı, 'Eğer Erdoğan kazanırsa 29 Mayıs Pazartesi günü bankalardan para çekemeyeceksiniz' dedi. Hani ne oldu? Bu seçim her şeyin ortaya çıktığı, ezelden beri yalan ve algının her zaman kaybettiği bir seçim oldu. Hakikatlerin kazandığı, kibrin kaybettiği, tevazunun kazandığı bir seçim oldu."