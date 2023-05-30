https://sputniknews.com.tr/20230530/iskinin-suya-zam-teklifinin-gundeme-alinmasi-talebi-reddedildi-1071807061.html

İSKİ'nin suya zam teklifinin gündeme alınması talebi reddedildi

İSKİ'nin suya zam teklifinin gündeme alınması talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) suya yüzde 12.94 ila 49.62 arasında zam istediği ek tekliflerin... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T20:37+0300

2023-05-30T20:37+0300

2023-05-30T20:43+0300

türkiye

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Genel Kurulda İSKİ'nin 2022 yılı denetim ve faaliyet raporlarının görüşülmesinin dışında ayrıca İSKİ Genel Müdürlüğü'nün su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife tekliflerinin olduğu bazı maddelerin de görüşülmesi teklif edildi.İSKİ, yüzde 12.94 ila 49.62 arasında zam istediİSKİ'nin teklifinde, konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademenin 0-12 metreküp olarak değiştirilmesi öngörüldü. Konutta 1. kademede 12 metreküpe kadar 14.61 lira olan mevcut fiyatın yüzde 12.94 artışla 16.50 lira, 2. kademede 24 metreküpe kadar 21.95 lira olan fiyatın yüzde 13.44 artışla 24.90 lira, 3. kademede 25 ve üzeri metreküpe kadar 21.95 lira olan fiyatın da yüzde 48.97 artışla 32.70 lira olması önerildi.Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-15 metreküp arası 1. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 14,50 artışla 45 lira, 16-50 metreküp arası 2. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 25,95 artışla 49,50 lira, 51-100 metreküp arası 3. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 37,40 artışla 54 lira, 101 ve üzeri metreküpe kadar 39,30 lira olan fiyatın da yüzde 49,62 artışla 58,70 lira olması istendi.1. Başkanvekili Okul'un, ek tekliflerin görüşülmesini oylamaya sunması üzerine söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İSKİ'nin, İstanbul'a temiz su sağlanması ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması ihtiyacını gideren bir kurum olduğunu söyledi.İSKİ'nin siyaset üstü olması gerektiğini ifade eden Gökkuş şöyle konuştu:Gökkuş, söz konusu tekliflerin verilecek arada rapora bağlanmasının istendiğini dile getirerek "Dün biz Genel Müdürümüzden ve İSKİ kadrosundan brifing aldık ve yapmak istediklerini söylediler. Ancak takdir edersiniz ki bu kadar yönetmelik, tarife değişikliklerinin, gayrimenkul satışlarının olduğu bu dosyaların rapora bağlanması, komisyonlarımızın çalışması, bu teklifleri inceleyebilmesi mümkün değil'' diye konuştu.Konunun siyasi polemik malzemesi yapıldığını söyleyen Gökkuş şöyle devam etti:CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı ise ek tekliflerin gündeme alınıp görüşülmesini istedi.Karşılıklı tartışmaların ardından Meclis'te yapılan oylamada, İSKİ Genel Müdürlüğünün su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife tekliflerinin de bulunduğu ek tekliflerinin görüşülmesi talebi oy çokluğuyla reddedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230413/iski-acikladi-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-4438--1069612670.html

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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)