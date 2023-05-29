https://sputniknews.com.tr/20230529/ysk-baskani-yenerden-milletvekili-secimi-kesin-sonuclarina-iliskin-aciklama-1071717774.html
YSK Başkanı Yener'den 'milletvekili seçimi kesin sonuçlarına' ilişkin açıklama
YSK Başkanı Yener'den 'milletvekili seçimi kesin sonuçlarına' ilişkin açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener, “Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T10:04+0300
2023-05-29T10:04+0300
2023-05-29T10:43+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
ahmet yener
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YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevapladı. Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskanligi-seciminde-aday-tercihi-degisen-tek-il-hatay-oldu-1071715190.html
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türkiye, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ahmet yener
türkiye, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ahmet yener
YSK Başkanı Yener'den 'milletvekili seçimi kesin sonuçlarına' ilişkin açıklama
10:04 29.05.2023 (güncellendi: 10:43 29.05.2023) Abone ol
YSK Başkanı Ahmet Yener, “Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim” açıklamasını yaptı.
YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevapladı.
Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim" ifadelerini kullandı.