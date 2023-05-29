https://sputniknews.com.tr/20230529/ysk-baskani-yenerden-milletvekili-secimi-kesin-sonuclarina-iliskin-aciklama-1071717774.html

YSK Başkanı Yener'den 'milletvekili seçimi kesin sonuçlarına' ilişkin açıklama

YSK Başkanı Yener'den 'milletvekili seçimi kesin sonuçlarına' ilişkin açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, “Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

ahmet yener

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YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevapladı. Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskanligi-seciminde-aday-tercihi-degisen-tek-il-hatay-oldu-1071715190.html

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türkiye, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ahmet yener