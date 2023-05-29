https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskanligi-seciminde-aday-tercihi-degisen-tek-il-hatay-oldu-1071715190.html
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday tercihi değişen tek il Hatay oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday tercihi değişen tek il Hatay oldu
Cumhurbaşkanı seçimleri için deprem bölgesi genelinde kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T07:05+0300
2023-05-29T07:05+0300
2023-05-29T07:05+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanı adayı
hatay
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işleHatay'da açıklanan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 50.14, Kılıçdaroğlu yüzde 49.86 oy aldı. İlk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde 48.03, Kılıçdaroğlu yüzde 48.08 oy almıştı.Deprem bölgesindeki diğer illerde açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:ADANA:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %45,96Kemal Kılıçdaroğlu: %54,04ADIYAMAN:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %68,94Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06DİYARBAKIR:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %28,39Kemal Kılıçdaroğlu: %71,61ELAZIĞ:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %70,27Kemal Kılıçdaroğlu: %29,73GAZİANTEP:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %62,75Kemal Kılıçdaroğlu: %37,25ŞANLIURFA:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %64,86Kemal Kılıçdaroğlu: %35,14KAHRAMANMARAŞ:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %75,77Kemal Kılıçdaroğlu: %24,23OSMANİYE:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %66,20Kemal Kılıçdaroğlu: %33,80KİLİS:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %69,99Kemal Kılıçdaroğlu: %30,01MALATYA:Açılan Sandık: Yüzde 100Recep Tayyip Erdoğan: %71,96Kemal Kılıçdaroğlu: %28,04
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türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı, hatay
türkiye, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı, hatay
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday tercihi değişen tek il Hatay oldu
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Cumhurbaşkanı seçimleri için deprem bölgesi genelinde kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu. Deprem bölgesinde tercihini değiştiren tek il ise Hatay oldu.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işle
Hatay'da açıklanan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 50.14, Kılıçdaroğlu yüzde 49.86 oy aldı.
İlk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde 48.03, Kılıçdaroğlu yüzde 48.08 oy almıştı.
Deprem bölgesindeki diğer illerde açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: %45,96
Kemal Kılıçdaroğlu: %54,04
Recep Tayyip Erdoğan: %68,94
Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06
Recep Tayyip Erdoğan: %28,39
Kemal Kılıçdaroğlu: %71,61
Recep Tayyip Erdoğan: %70,27
Kemal Kılıçdaroğlu: %29,73
Recep Tayyip Erdoğan: %62,75
Kemal Kılıçdaroğlu: %37,25
Recep Tayyip Erdoğan: %64,86
Kemal Kılıçdaroğlu: %35,14
Recep Tayyip Erdoğan: %75,77
Kemal Kılıçdaroğlu: %24,23
Recep Tayyip Erdoğan: %66,20
Kemal Kılıçdaroğlu: %33,80
Recep Tayyip Erdoğan: %69,99
Kemal Kılıçdaroğlu: %30,01
Recep Tayyip Erdoğan: %71,96
Kemal Kılıçdaroğlu: %28,04