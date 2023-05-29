https://sputniknews.com.tr/20230529/yapim-sirketinden-hayranlarina-mujde-john-wick-5-geliyor-1071721371.html
Yapım şirketinden, hayranlarına müjde: John Wick 5 geliyor
Yapım şirketinden, hayranlarına müjde: John Wick 5 geliyor
Chad Stahelski'nin yönettiği John Wick: Chapter 4, 24 Mart'ta vizyona girmesiyle bugüne kadar küresel gişede 300 milyon doları aştı. Bu yılın en iddialı... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T10:53+0300
2023-05-29T10:53+0300
2023-05-29T10:53+0300
yaşam
john wick
sinema
keanu reeves
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John Wick serisinin 4. filminin finalinde John Wick karakterinin akıbetini belirsizliği, 'Yeni film gelecek mi?' sorularını gündeme getirmişti. Tartışmalara nokta koyan Lionsgate film stüdyosu, John Wick 5 üzerinde çalışmalara başlandığını duyurdu.Lionsgate Sinema Grubu Başkanı Joe Drake, perşembe günü yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda bu bilgiyi paylaştı.Drake, geçtiğimiz günlerde 4. çeyrek kazanç çağrısı sırasında, Ana De Armas'ın oynadığı Ballerina spinoff'u ve Mel Gibson'ın oynadığı Continental prequel serisine ek olarak, stüdyonun John Wick 5'in erken geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Erken geliştirme aşaması film üzerinde ilk detayların belirlenmeye başladığı hazırlık sürecini ifade ediyor.'Dünyayı inşa ediyoruz'Milliyet'in haberine göre Drake, "Dünyayı inşa ediyoruz ve bu beş film geldiğinde, bu hikayeleri nasıl anlatmaya başladığımızdan organik olarak büyüyecek. Ama John Wick'in düzenli bir temposuna güvenebilirsiniz" açıklamasını yaptı. Buradan John Wick 5’in 2026 yılında vizyona girebileceği tahminininde bulunuldu.Ünlü aktör Keanu Reeves, başrolünde yer aldığı 'John Wick' serisinin son filminin çekimlerinde yaşanan kazalarla ilgili konuşmuştu. Oyuncu, film setinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve çekim ekibinin her zaman birbirine göz kulak olduğunu anlatmıştı.58 yaşındaki oyuncu, "John Wick: Chapter 4"teki bir dövüş sahnesini çekerken, karşısındaki oyuncuya vurarak kafasını yardığını söylemişti. Reeves, çekimlerde bir dublörün de hastanelik olduğunu belirtmişti.Dublör kazasıyla ilgili olarak, "Gerçekten çok kötü bir olaydı" diyen Reeves, dublörün bir kovalamaca sahnesinde sürdüğü araçla kaza yaptığını ama gördüğü tedavinin ardından durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230329/keanu-reevesin-3-saatlik-john-wick-4-filminde-sadece-380-kelime-konustugu-ortaya-cikti-1068898546.html
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john wick, sinema, keanu reeves
john wick, sinema, keanu reeves
Yapım şirketinden, hayranlarına müjde: John Wick 5 geliyor
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Chad Stahelski'nin yönettiği John Wick: Chapter 4, 24 Mart'ta vizyona girmesiyle bugüne kadar küresel gişede 300 milyon doları aştı. Bu yılın en iddialı filmlerinden olan John Wick 4'ün başarısının ardından 'Yeni film gelecek mi?' soruları akabinde gelmişti. Filmin yapım şirketi, serinin hayranlarını sevindirecek müjdeyi verdi.
John Wick serisinin 4. filminin finalinde John Wick karakterinin akıbetini belirsizliği, 'Yeni film gelecek mi?' sorularını gündeme getirmişti. Tartışmalara nokta koyan Lionsgate film stüdyosu, John Wick 5 üzerinde çalışmalara başlandığını duyurdu.
Lionsgate Sinema Grubu Başkanı Joe Drake, perşembe günü yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda bu bilgiyi paylaştı.
Drake, geçtiğimiz günlerde 4. çeyrek kazanç çağrısı sırasında, Ana De Armas'ın oynadığı Ballerina spinoff'u ve Mel Gibson'ın oynadığı Continental prequel serisine ek olarak, stüdyonun John Wick 5'in erken geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Erken geliştirme aşaması film üzerinde ilk detayların belirlenmeye başladığı hazırlık sürecini ifade ediyor.
'Dünyayı inşa ediyoruz'
Milliyet'in haberine
göre Drake, "Dünyayı inşa ediyoruz ve bu beş film geldiğinde, bu hikayeleri nasıl anlatmaya başladığımızdan organik olarak büyüyecek. Ama John Wick'in düzenli bir temposuna güvenebilirsiniz"
açıklamasını yaptı. Buradan John Wick 5’in 2026 yılında vizyona girebileceği tahminininde bulunuldu.
Ünlü aktör Keanu Reeves, başrolünde yer aldığı 'John Wick' serisinin son filminin çekimlerinde yaşanan kazalarla ilgili konuşmuştu. Oyuncu, film setinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve çekim ekibinin her zaman birbirine göz kulak olduğunu anlatmıştı.
58 yaşındaki oyuncu, "John Wick: Chapter 4"teki bir dövüş sahnesini çekerken, karşısındaki oyuncuya vurarak kafasını yardığını söylemişti. Reeves, çekimlerde bir dublörün de hastanelik olduğunu belirtmişti.
Dublör kazasıyla ilgili olarak, "Gerçekten çok kötü bir olaydı" diyen Reeves, dublörün bir kovalamaca sahnesinde sürdüğü araçla kaza yaptığını ama gördüğü tedavinin ardından durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.