https://sputniknews.com.tr/20230329/keanu-reevesin-3-saatlik-john-wick-4-filminde-sadece-380-kelime-konustugu-ortaya-cikti-1068898546.html

Keanu Reeves'in 3 saatlik 'John Wick 4' filminde sadece 380 kelime konuştuğu ortaya çıktı

Keanu Reeves'in 3 saatlik 'John Wick 4' filminde sadece 380 kelime konuştuğu ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in yeni filmi 'John Wick 4' beyaz ekranlarda izleyicilerin beğenisini toplarken, filme ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T13:35+0300

2023-03-29T13:35+0300

2023-03-29T13:38+0300

yaşam

john wick

keanu reeves

kelime

gişe

gişe hasılatı

diyalog

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068899146_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_0b17a199d977d0064f3e7174581399de.jpg

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre 22 Mart'ta vizyona giren 'John Wick 4' filminin başrolü Keanu Reeves, 2 saat 49 dakikalık filmde yalnızca 380 kelime konuştu.Haberde şu ifadelere yer verildi:Yine habere göre, filmin 2.5 dakikalık fragmanında Wick, filmin ilk 25 dakikasında olduğundan daha fazla konuşuyor. Yönetmen Chad Stahelski, WSJ'ye verdiği demeçte söz konusu durumun sebebini açıkladı. Stahelski'ye göre diyalogları yarı yarıya azaltan, 58 yaşındaki oyuncu Reeves'in kendisiydi.Filmde Reeves'in en fazla konuştuğu sahne, Osaka'daki Continental Oteli'nin müdürü Shimazu Koji'yi canlandıran Hiroyuki Sanada ile yaptığı diyalog oldu. Sahnede Wick, "Sen ve ben, güzel bir hayatı ardımızda bırakalı çok uzun zaman oldu, dostum" ifadelerini kullanıyor. Hasılat rekorunu kırdıİzleyicileri Wick'in kelimelerinden mahrum bıraksa da film açılış yaptığı haftasonunda dünya çapındaki gişelerde önemli bir başarı yakaladı ve eleştirmenleri heyecanlandırdı.John Wick: 4, gösterime girdiği ilk hafta sonu 137.5 milyon dolarlık hasılat elde ederek serideki önceki filmlerin rekorunu kırdı.

https://sputniknews.com.tr/20220723/john-wick-4ten-ilk-fragman-yayinlandi-1059055340.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

john wick, keanu reeves, kelime, gişe, gişe hasılatı, diyalog