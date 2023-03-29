https://sputniknews.com.tr/20230329/keanu-reevesin-3-saatlik-john-wick-4-filminde-sadece-380-kelime-konustugu-ortaya-cikti-1068898546.html
Keanu Reeves'in 3 saatlik 'John Wick 4' filminde sadece 380 kelime konuştuğu ortaya çıktı
Keanu Reeves'in 3 saatlik 'John Wick 4' filminde sadece 380 kelime konuştuğu ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in yeni filmi 'John Wick 4' beyaz ekranlarda izleyicilerin beğenisini toplarken, filme ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T13:35+0300
2023-03-29T13:35+0300
2023-03-29T13:38+0300
yaşam
john wick
keanu reeves
kelime
gişe
gişe hasılatı
diyalog
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre 22 Mart'ta vizyona giren 'John Wick 4' filminin başrolü Keanu Reeves, 2 saat 49 dakikalık filmde yalnızca 380 kelime konuştu.Haberde şu ifadelere yer verildi:Yine habere göre, filmin 2.5 dakikalık fragmanında Wick, filmin ilk 25 dakikasında olduğundan daha fazla konuşuyor. Yönetmen Chad Stahelski, WSJ'ye verdiği demeçte söz konusu durumun sebebini açıkladı. Stahelski'ye göre diyalogları yarı yarıya azaltan, 58 yaşındaki oyuncu Reeves'in kendisiydi.Filmde Reeves'in en fazla konuştuğu sahne, Osaka'daki Continental Oteli'nin müdürü Shimazu Koji'yi canlandıran Hiroyuki Sanada ile yaptığı diyalog oldu. Sahnede Wick, "Sen ve ben, güzel bir hayatı ardımızda bırakalı çok uzun zaman oldu, dostum" ifadelerini kullanıyor. Hasılat rekorunu kırdıİzleyicileri Wick'in kelimelerinden mahrum bıraksa da film açılış yaptığı haftasonunda dünya çapındaki gişelerde önemli bir başarı yakaladı ve eleştirmenleri heyecanlandırdı.John Wick: 4, gösterime girdiği ilk hafta sonu 137.5 milyon dolarlık hasılat elde ederek serideki önceki filmlerin rekorunu kırdı.
https://sputniknews.com.tr/20220723/john-wick-4ten-ilk-fragman-yayinlandi-1059055340.html
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john wick, keanu reeves, kelime, gişe, gişe hasılatı, diyalog
john wick, keanu reeves, kelime, gişe, gişe hasılatı, diyalog
Keanu Reeves'in 3 saatlik 'John Wick 4' filminde sadece 380 kelime konuştuğu ortaya çıktı
13:35 29.03.2023 (güncellendi: 13:38 29.03.2023) Abone ol
Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in yeni filmi 'John Wick 4' beyaz ekranlarda izleyicilerin beğenisini toplarken, filme ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine
göre 22 Mart'ta vizyona giren 'John Wick 4' filminin başrolü Keanu Reeves, 2 saat 49 dakikalık filmde yalnızca 380 kelime konuştu.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"John Wick filmleri süre bakımından uzadıkça, ana karakterin diyalogları konusunda gittikçe daha fazla cimrileştiler. Serinin 101 dakikalık ilk filminde Reeves'in 484 kelimelik diyaloğu vardı. 169 dakikalık dördüncü film üç saatlik süreyi zorlasa da Reeves sadece 380 kelime konuşuyor."
Yine habere göre, filmin 2.5 dakikalık fragmanında Wick, filmin ilk 25 dakikasında olduğundan daha fazla konuşuyor.
Yönetmen Chad Stahelski, WSJ'ye verdiği demeçte söz konusu durumun sebebini açıkladı. Stahelski'ye göre diyalogları yarı yarıya azaltan, 58 yaşındaki oyuncu Reeves'in kendisiydi.
Filmde Reeves'in en fazla konuştuğu sahne, Osaka'daki Continental Oteli'nin müdürü Shimazu Koji'yi canlandıran Hiroyuki Sanada ile yaptığı diyalog oldu. Sahnede Wick, "Sen ve ben, güzel bir hayatı ardımızda bırakalı çok uzun zaman oldu, dostum" ifadelerini kullanıyor.
Hasılat rekorunu kırdı
İzleyicileri Wick'in kelimelerinden mahrum bıraksa da film açılış yaptığı haftasonunda dünya çapındaki gişelerde önemli bir başarı yakaladı ve eleştirmenleri heyecanlandırdı.
John Wick: 4, gösterime girdiği ilk hafta sonu 137.5 milyon dolarlık hasılat elde ederek serideki önceki filmlerin rekorunu kırdı.