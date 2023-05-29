https://sputniknews.com.tr/20230529/uzmanlar-degerlendirdi-hukumetin-oncelikli-atmasi-gereken-adimlar-neler-1071740924.html

Uzmanlar değerlendirdi: Hükümetin öncelikli atması gereken adımlar neler?

Uzmanlar değerlendirdi: Hükümetin öncelikli atması gereken adımlar neler?

Türkiye 28 Mayıs seçimlerini geride bırakarak Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam etme kararı verdi. Uzmanlar yeni dönemde çözülmesi gereken en acil sorunun... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T15:31+0300

2023-05-29T15:31+0300

2023-05-29T15:31+0300

görüş

türkiye

seçim

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

ankara

kabine

ekonomi

dış politika

abd

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Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonuçlandı. Sandıklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 yıl daha göreve etmesi yönünde karar çıkarken yeni dönem politikaları da merak ediliyor.Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Barış Doster ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe seçimlerin ardından nasıl bir politika olabileceğini Sputnik’e değerlendirdi.Hükümetin önünde duran en acil sorunları Doster, “Ekonomi, Suriyeli sığınmacılar sorunu, terör, istihdam, beyin göçü, depremin yaralarının sarılması ve İstanbul gibi şehirlerimizi depreme hazırlama, eğitim, sağlık” olarak yorumlarken Gökçe de “Ekonomi, işsizlik, enflasyon ve ardından da dış politikada proaktif bir süreç izlenebilir” şeklinde değerlendirdi.‘Üretime dayalı politikalara geçmekte fayda var’Doç. Dr. Gökçe, “Bu seçime giderken Recep Tayyip Erdoğan hükümeti 3 büyük zorluk yaşadı. Bunlardan biri küresel, biri bölgesel diğeri de yereldi. Küresel sorun pandemiydi. Bölgesel olarak görünen ancak küresel de sayılabilecek bir diğer sorun Rusya-Ukrayna savaşıydı. Türkiye bu iki sorunda da başarılı politikalar uyguladı. Üçüncü olarak yerel sorun da depremdi. Hükümet bu sıkıntıların gölgesinde bir seçime girdi ve başarı elde ederek göreve devam ediyor. Bu siyasi olarak hükümete güvenin adıdır” değerlendirmesini ekledi.Gökçe, “Türkiye seçimden sonra ekonomik olarak neler yapmalıdır?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:‘Türkiye dış politikada da daha önce izlediği yol haritasını devam ettirecektir’Gökçe’nin dış politikaya dair yorumları ise şöyle oldu:‘Türkiye’de farklı siyasi partiler tek bir ekonomi programı var’Prof. Dr. Barış Doster ise "Ekonomi ve dış politikada değişiklik beklemiyorum. Perşembenin gelişi çarşambaydı diyenlerdenim o yüzden büyük bir değişim beklemiyorum. Belki kadrolar bir miktar değişecektir” diyerek ekonomiye dair şunları söyledi:‘Türkiye’yi yöneten iktidar son derece pragmatiktir’Doster’in dış politikaya dair yorumları da şu şekilde oldu:

https://sputniknews.com.tr/20230529/kremlin-erdoganin-yeni-doneminde-ortak-projelerin-gerceklestirilme-hizinin-korunacagina-inaniyoruz-1071728955.html

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ankara, kabine, ekonomi, dış politika, abd, rusya, avrupa, suriyeli sığınmacılar