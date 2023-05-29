https://sputniknews.com.tr/20230529/secim-zaferini-kutlamak-isterken-tutukluk-yapan-silahi-ile-kendini-vurdu-1071720552.html

Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu

Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini kutlamak isteyen bir kişi silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T10:38+0300

2023-05-29T10:38+0300

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sürmene

seçim zaferi

silah

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu. vdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230529/orduda-secim-kutlamasinda-kan-akti-iyi-parti-uyesi-ak-parti-konvoyundan-biri-tarafindan-olduruldu-1071715797.html

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