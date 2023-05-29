https://sputniknews.com.tr/20230529/secim-zaferini-kutlamak-isterken-tutukluk-yapan-silahi-ile-kendini-vurdu-1071720552.html
Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu
Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu
Trabzon’un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini kutlamak isteyen bir kişi silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T10:38+0300
2023-05-29T10:38+0300
2023-05-29T10:39+0300
türkiye
türkiye
trabzon
sürmene
seçim zaferi
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071720376_0:73:720:478_1920x0_80_0_0_3099913bd3a276b93c5d66c3ab4245b1.jpg
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu. vdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/orduda-secim-kutlamasinda-kan-akti-iyi-parti-uyesi-ak-parti-konvoyundan-biri-tarafindan-olduruldu-1071715797.html
türkiye
trabzon
sürmene
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071720376_0:5:720:545_1920x0_80_0_0_0b96303263c9a26a94c02ebbe813f931.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, trabzon, sürmene, seçim zaferi, silah
türkiye, trabzon, sürmene, seçim zaferi, silah
Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu
10:38 29.05.2023 (güncellendi: 10:39 29.05.2023) Abone ol
Trabzon’un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini kutlamak isteyen bir kişi silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu.
vdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.