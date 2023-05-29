https://sputniknews.com.tr/20230529/orduda-secim-kutlamasinda-kan-akti-iyi-parti-uyesi-ak-parti-konvoyundan-biri-tarafindan-olduruldu-1071715797.html

Ordu'da seçim kutlamasında kan aktı: İYİ Parti üyesi, AK Parti konvoyundan biri tarafından öldürüldü

Ordu'da seçim kutlamasında kan aktı: İYİ Parti üyesi, AK Parti konvoyundan biri tarafından öldürüldü

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarına göre Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Ordu’nun Gülyalı ilçesindeki zafer kutlamalarında... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T08:06+0300

2023-05-29T08:06+0300

2023-05-29T08:06+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

ordu

iyi parti

ak parti

cinayet

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Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Ordu’nun Gülyalı ilçesindeki zafer kutlamalarında İYİ Parti İlçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt, AK Partili araç konvoyunda bulunan E.K. (17) tarafından çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Ordu’nun Gülyalı ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenlerinin kutlamasında kan döküldü. İYİ Parti İlçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt, AK Partili araç konvoyunda bulunan E.K. (17) tarafından çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.Olay, bu akşam saat 20.00 sıralarında İYİ Parti Gülyalı İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ordu’nun Gülyalı ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı. AK Parti grubunun oluşturduğu araç konvoyunda bulunan E.K. (17) ile İYİ Parti İlçe Başkanlığı önünde bulunan Erhan Kurt, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen E.K., R.Z. (39) ve S.K. (46) ile Erhan Kurt arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. E.K., iddiaya göre üzerindeki bıçakla Erhan Kurt’u kalbinden yaraladı. Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erhan Kurt, Ordu’nun Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan E.K. ve beraberindeki 2 kişi, Giresun’un Bulancak ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.'Tüm İYİ Parti camiasına başsağlığı diliyorum'İYİ Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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