https://sputniknews.com.tr/20230529/sahibiyle-ayni-universiteden-mezun-olan-kopek-viral-oldu-1071737267.html
Sahibiyle aynı üniversiteden mezun olan köpek viral oldu
Sahibiyle aynı üniversiteden mezun olan köpek viral oldu
'Justin' isimli Labrador cinsi rehber köpek dört yıl boyunca her derste eşlik ettiği sahibi ile birlikte diploma aldı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T14:44+0300
2023-05-29T14:44+0300
2023-05-29T14:44+0300
yaşam
köpek
üniversite
mezun
mezuniyet
mezuniyet töreni
abd
new jersey
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ABD’nin New Jersey eyaletindeki Seton Hall Üniversitesi'nde öğretmenlik okuyan sahibi Grace Mariani’ye derslerinde eşlik eden 'Justin' isimli köpek, rektörden diplomasını aldı. Köpeğin, sahibiyle birlikte diplomasını aldığı anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.Justin'in diplomasını rektörden almadan önce kokladığı ve daha sonra ağzına aldığı görüldü. O sırada salonda bulunan birçok kişi alkış ve tezahüratlarla köpeğe destek verdi. Üniversiteden 6 yaşında mezun olmayı başaran Justin, bir Labrador-Golden Retriever kırması.Üniversite bu yıl toplam 2 bin 337 öğrencisini mezun etti. Justin de eklenince bu sayı 2 bin 338'i buluyor.
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new jersey
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köpek, üniversite, mezun, mezuniyet, mezuniyet töreni, abd, new jersey
köpek, üniversite, mezun, mezuniyet, mezuniyet töreni, abd, new jersey
Sahibiyle aynı üniversiteden mezun olan köpek viral oldu
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'Justin' isimli Labrador cinsi rehber köpek dört yıl boyunca her derste eşlik ettiği sahibi ile birlikte diploma aldı.
ABD’nin New Jersey eyaletindeki Seton Hall Üniversitesi'nde öğretmenlik okuyan sahibi Grace Mariani’ye derslerinde eşlik eden 'Justin' isimli köpek, rektörden diplomasını aldı.
Köpeğin, sahibiyle birlikte diplomasını aldığı anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Justin'in diplomasını rektörden almadan önce kokladığı ve daha sonra ağzına aldığı görüldü. O sırada salonda bulunan birçok kişi alkış ve tezahüratlarla köpeğe destek verdi.
Üniversiteden 6 yaşında mezun olmayı başaran Justin, bir Labrador-Golden Retriever kırması.
Üniversite bu yıl toplam 2 bin 337 öğrencisini mezun etti. Justin de eklenince bu sayı 2 bin 338'i buluyor.