https://sputniknews.com.tr/20230529/sahibiyle-ayni-universiteden-mezun-olan-kopek-viral-oldu-1071737267.html

Sahibiyle aynı üniversiteden mezun olan köpek viral oldu

Sahibiyle aynı üniversiteden mezun olan köpek viral oldu

'Justin' isimli Labrador cinsi rehber köpek dört yıl boyunca her derste eşlik ettiği sahibi ile birlikte diploma aldı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T14:44+0300

2023-05-29T14:44+0300

2023-05-29T14:44+0300

yaşam

köpek

üniversite

mezun

mezuniyet

mezuniyet töreni

abd

new jersey

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ABD’nin New Jersey eyaletindeki Seton Hall Üniversitesi'nde öğretmenlik okuyan sahibi Grace Mariani’ye derslerinde eşlik eden 'Justin' isimli köpek, rektörden diplomasını aldı. Köpeğin, sahibiyle birlikte diplomasını aldığı anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.Justin'in diplomasını rektörden almadan önce kokladığı ve daha sonra ağzına aldığı görüldü. O sırada salonda bulunan birçok kişi alkış ve tezahüratlarla köpeğe destek verdi. Üniversiteden 6 yaşında mezun olmayı başaran Justin, bir Labrador-Golden Retriever kırması.Üniversite bu yıl toplam 2 bin 337 öğrencisini mezun etti. Justin de eklenince bu sayı 2 bin 338'i buluyor.

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köpek, üniversite, mezun, mezuniyet, mezuniyet töreni, abd, new jersey