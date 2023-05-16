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https://sputniknews.com.tr/20230516/pablo-picasso-tablosundaki-gizli-ayrinti-ortaya-cikti-1071171993.html
Picasso tablosundaki gizli ayrıntı ortaya çıktı
Picasso tablosundaki gizli ayrıntı ortaya çıktı
İspanyol sanatçı Picasso'nun ilk eserlerini sanatseverlerle buluşturan Guggenheim Müzesi, sanatçının ünlü tablosundaki gizli bir ayrıntıya dikkat çekti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T14:50+0300
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yaşam
pablo picasso
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müze
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Tüm zamanların en ünlü sanatçılarından biri olarak anılan Pablo Picasso'nun ilk eserlerinden biri şu sıralar yeniden gündemde. Sanatçının ‘Le Moulin de la Galette’ adlı tablosunu detaylı bir şekilde inceleyen ünlü Guggenheim Müzesi, tabloya gizlenmiş bir köpeği ortaya çıkardı.New York'taki müze, sanatçının ilk eserlerinden biri olan bu tabloda kırmızı kurdele takmış bir köpeğin yer aldığını açıkladı. NTV’nin aktardığına göre, ‘Young Picasso in Paris’ adlı sergiyi görücüye çıkaran müze, sanatçının 10 tablosunu ve çizimlerini sanatseverlerle buluşturuyor.Söz konusu olan tabloda, Paris'teki ünlü bir mekanda dans eden insanlar resmediliyor. Üç kişinin oturduğu masadaki köpeği fark eden uzmanlar, siyah boya ile köpeğin üzerinin kapatıldığını belirtti.X-ray ışınları kullanılarak köpeğin gerçekte nasıl göründüğüne dair detaylara ulaşan uzmanlar, sanatçının tabloda başka değişiklikler yaptığını da vurguladı.
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pablo picasso, köpek, müze, new york
pablo picasso, köpek, müze, new york

Picasso tablosundaki gizli ayrıntı ortaya çıktı

14:50 16.05.2023 (güncellendi: 14:52 16.05.2023)
© guggenheim.orgPablo Picasso-Le Moulin de la Galette
Pablo Picasso-Le Moulin de la Galette - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© guggenheim.org
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İspanyol sanatçı Picasso'nun ilk eserlerini sanatseverlerle buluşturan Guggenheim Müzesi, sanatçının ünlü tablosundaki gizli bir ayrıntıya dikkat çekti.
Tüm zamanların en ünlü sanatçılarından biri olarak anılan Pablo Picasso'nun ilk eserlerinden biri şu sıralar yeniden gündemde. Sanatçının ‘Le Moulin de la Galette’ adlı tablosunu detaylı bir şekilde inceleyen ünlü Guggenheim Müzesi, tabloya gizlenmiş bir köpeği ortaya çıkardı.
New York'taki müze, sanatçının ilk eserlerinden biri olan bu tabloda kırmızı kurdele takmış bir köpeğin yer aldığını açıkladı. NTV’nin aktardığına göre, ‘Young Picasso in Paris’ adlı sergiyi görücüye çıkaran müze, sanatçının 10 tablosunu ve çizimlerini sanatseverlerle buluşturuyor.
Söz konusu olan tabloda, Paris'teki ünlü bir mekanda dans eden insanlar resmediliyor. Üç kişinin oturduğu masadaki köpeği fark eden uzmanlar, siyah boya ile köpeğin üzerinin kapatıldığını belirtti.
X-ray ışınları kullanılarak köpeğin gerçekte nasıl göründüğüne dair detaylara ulaşan uzmanlar, sanatçının tabloda başka değişiklikler yaptığını da vurguladı.
Pablo Picasso - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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