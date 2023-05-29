https://sputniknews.com.tr/20230529/sabiha-gokcen-havalimaninda-yakalandi-5-kilogram-toz-altini-kiyafetine-emdirmis-1071722942.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı: 5 kilogram toz altını kıyafetine emdirmiş
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı: 5 kilogram toz altını kıyafetine emdirmiş
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıyafetlere emdirilmiş yaklaşık 5 kilogram altına el konuldu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T11:48+0300
2023-05-29T11:48+0300
2023-05-29T11:48+0300
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altın
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
toz
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu havalimanında gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.Yolcunun valizi x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu ve üzerinde arama yapıldı. Arama esnasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu belirlendi.Detaylı aramada yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde bahse konu süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan tartım ve tespit sonucunda yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.
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altın, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, toz
altın, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, toz
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı: 5 kilogram toz altını kıyafetine emdirmiş
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıyafetlere emdirilmiş yaklaşık 5 kilogram altına el konuldu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu havalimanında gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.
Yolcunun valizi x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu ve üzerinde arama yapıldı. Arama esnasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu belirlendi.
Detaylı aramada yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde bahse konu süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan tartım ve tespit sonucunda yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.