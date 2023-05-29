https://sputniknews.com.tr/20230529/rezidansin-7-katindan-duserek-olen-hemsirenin-annesi-konustu-secimde-beni-gezdirmisti-1071746503.html
Rezidansın 7. katından düşerek ölen hemşirenin annesi konuştu: Seçimde beni gezdirmişti
Rezidansın 7. katından düşerek ölen hemşirenin annesi konuştu: Seçimde beni gezdirmişti
Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin annesi, kızının katillerinin bulunmasını istedi. Tuncel, "1 ay önce araba almıştı... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T17:01+0300
2023-05-29T17:01+0300
2023-05-29T17:01+0300
türkiye
rezidans
ölüm
şüpheli ölüm
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Yaşamını yitiren hemşire Saliha Tuncel'in annesi Hacer Tuncel, dilekçe vermek üzere Aksaray Adalet Sarayı'na geldi. Anne Tuncel, gazetecilere, kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Kızının katillerinin bulunmasını isteyen Tuncel, "Bana acımı yaşatmayıp buralara getirdiler. Dayanacak gücüm kalmadı, benim çocuğum öyle bir insan değildi. Beni gezdirmeyi, yaşatmayı çok severdi. Bir gün önce konuşmuştum, 'seni gezdireceğim' diyordu. Bir ay önce araba almıştı. Seçimde beni gezdirmişti. 'Haftaya seçim için bir daha gelip gezdireceğim' diyordu" ifadesini kullandı. Olayın aydınlatılması için yardım beklediklerini aktaran Tuncel, "Babası, kardeşleri, hepimiz hastalandık. Ne güzel bir hayatımız vardı, bunu bana neden yaşattılar. Benim çocuğum melekti, bir kuşu incitmedi, hiçbir sıkıntısı yoktu" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştıDoktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230416/istanbulda-14-yasindaki-kiz-cocugu-rezidansin-terasindan-duserek-hayatini-kaybetti-1069767376.html
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rezidans, ölüm, şüpheli ölüm
rezidans, ölüm, şüpheli ölüm
Rezidansın 7. katından düşerek ölen hemşirenin annesi konuştu: Seçimde beni gezdirmişti
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Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin annesi, kızının katillerinin bulunmasını istedi. Tuncel, "1 ay önce araba almıştı. Seçimde beni gezdirmişti. 'Haftaya seçim için bir daha gelip gezdireceğim' diyordu" dedi.
Yaşamını yitiren hemşire Saliha Tuncel'in annesi Hacer Tuncel, dilekçe vermek üzere Aksaray Adalet Sarayı'na geldi.
Anne Tuncel, gazetecilere, kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi.
Kızının katillerinin bulunmasını isteyen Tuncel, "Bana acımı yaşatmayıp buralara getirdiler. Dayanacak gücüm kalmadı, benim çocuğum öyle bir insan değildi. Beni gezdirmeyi, yaşatmayı çok severdi. Bir gün önce konuşmuştum, 'seni gezdireceğim' diyordu. Bir ay önce araba almıştı. Seçimde beni gezdirmişti. 'Haftaya seçim için bir daha gelip gezdireceğim' diyordu" ifadesini kullandı.
Olayın aydınlatılması için yardım beklediklerini aktaran Tuncel, "Babası, kardeşleri, hepimiz hastalandık. Ne güzel bir hayatımız vardı, bunu bana neden yaşattılar. Benim çocuğum melekti, bir kuşu incitmedi, hiçbir sıkıntısı yoktu" dedi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı
Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.