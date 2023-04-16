https://sputniknews.com.tr/20230416/istanbulda-14-yasindaki-kiz-cocugu-rezidansin-terasindan-duserek-hayatini-kaybetti-1069767376.html

İstanbul’da 14 yaşındaki kız çocuğu rezidansın terasından düşerek hayatını kaybetti

İstanbul’da 14 yaşındaki kız çocuğu rezidansın terasından düşerek hayatını kaybetti

Kağıthane’de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü. Ağır... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T23:35+0300

2023-04-16T23:35+0300

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kağıthane

rezidans

ölüm

türkiye

intihar

kaza

cinayet

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Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. isimli çocuk akşam saatlerinde ailesiyle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren çocuk, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki Elif Naz S, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen kız ağır şekilde yaralandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayın ardından sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.

kağıthane

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kağıthane, rezidans, ölüm, intihar, kaza, cinayet