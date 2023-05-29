https://sputniknews.com.tr/20230529/muglada-saganak-sonrasi-hortum-olustu-1071745887.html
Muğla'da sağanak sonrası hortum oluştu
Muğla'da sağanak sonrası hortum oluştu
Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesinde bölgede hortum oluştu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T16:39+0300
2023-05-29T16:39+0300
2023-05-29T16:58+0300
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hortum
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Meteoroloji tarafından Muğla’nın iç kesimlerine yönelik yapılan gök gürültülü sağanak yağış, dolu, fırtına uyarısı sonrası öğleden sonra Güney bölgesinden gelen kara bulutlar önce hortum, ardından şiddetli sağanak yağışa neden oldu.Yağmur öncesi Ula ilçesi üzerinden gelen toz bulutları havada hortuma neden oldu. Kara ile bağlantısı bulunmayan farklı şekillerdeki hortum cep telefonu ile görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230524/amasyada-hortum-olustu-1071502276.html
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muğla, menteşe, hortum
Muğla'da sağanak sonrası hortum oluştu
16:39 29.05.2023 (güncellendi: 16:58 29.05.2023) Abone ol
Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesinde bölgede hortum oluştu.
Meteoroloji tarafından Muğla’nın iç kesimlerine yönelik yapılan gök gürültülü sağanak yağış, dolu, fırtına uyarısı sonrası öğleden sonra Güney bölgesinden gelen kara bulutlar önce hortum, ardından şiddetli sağanak yağışa neden oldu.
Yağmur öncesi Ula ilçesi üzerinden gelen toz bulutları havada hortuma neden oldu. Kara ile bağlantısı bulunmayan farklı şekillerdeki hortum cep telefonu ile görüntülendi.