https://sputniknews.com.tr/20230529/muglada-saganak-sonrasi-hortum-olustu-1071745887.html

Muğla'da sağanak sonrası hortum oluştu

Muğla'da sağanak sonrası hortum oluştu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesinde bölgede hortum oluştu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T16:39+0300

2023-05-29T16:39+0300

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yaşam

muğla

menteşe

hortum

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Meteoroloji tarafından Muğla’nın iç kesimlerine yönelik yapılan gök gürültülü sağanak yağış, dolu, fırtına uyarısı sonrası öğleden sonra Güney bölgesinden gelen kara bulutlar önce hortum, ardından şiddetli sağanak yağışa neden oldu.Yağmur öncesi Ula ilçesi üzerinden gelen toz bulutları havada hortuma neden oldu. Kara ile bağlantısı bulunmayan farklı şekillerdeki hortum cep telefonu ile görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230524/amasyada-hortum-olustu-1071502276.html

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