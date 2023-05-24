https://sputniknews.com.tr/20230524/amasyada-hortum-olustu-1071502276.html
Amasya'da hortum oluştu
Amasya'da hortum oluştu
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde oluşan hortum paniğe yol açtı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T13:41+0300
2023-05-24T13:41+0300
2023-05-24T14:34+0300
yaşam
hortum
amasya
meteoroloji
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071508532_4:0:1170:656_1920x0_80_0_0_8aaf043023841157b0116712c3ca9eb0.png
Ovabaşı köyünde yağmur sonrası oluşan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı. Korku dolu anlara yol açan hortum bir süre sonra kayboldu.Köyde herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenilen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Sağanak yağış Amasya il merkezi ve diğer ilçelerde de etkili oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230520/sivasta-hortum-catilari-ucurdu-1071343344.html
amasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071508532_149:0:1024:656_1920x0_80_0_0_1315b81351a65b656252c62f5b943dcb.png
Amasya'da hortum oluştu
Amasya'da hortum oluştu
2023-05-24T13:41+0300
true
PT0M31S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hortum, amasya, meteoroloji, video
hortum, amasya, meteoroloji, video
Amasya'da hortum oluştu
13:41 24.05.2023 (güncellendi: 14:34 24.05.2023) Abone ol
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde oluşan hortum paniğe yol açtı.
Ovabaşı köyünde yağmur sonrası oluşan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı. Korku dolu anlara yol açan hortum bir süre sonra kayboldu.
Köyde herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenilen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sağanak yağış Amasya il merkezi ve diğer ilçelerde de etkili oldu.