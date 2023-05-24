https://sputniknews.com.tr/20230524/amasyada-hortum-olustu-1071502276.html

Amasya'da hortum oluştu

Amasya'da hortum oluştu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde oluşan hortum paniğe yol açtı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T13:41+0300

2023-05-24T13:41+0300

2023-05-24T14:34+0300

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hortum

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meteoroloji

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Ovabaşı köyünde yağmur sonrası oluşan hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı. Korku dolu anlara yol açan hortum bir süre sonra kayboldu.Köyde herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenilen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Sağanak yağış Amasya il merkezi ve diğer ilçelerde de etkili oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230520/sivasta-hortum-catilari-ucurdu-1071343344.html

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Amasya'da hortum oluştu Amasya'da hortum oluştu 2023-05-24T13:41+0300 true PT0M31S

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hortum, amasya, meteoroloji, video