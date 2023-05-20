https://sputniknews.com.tr/20230520/sivasta-hortum-catilari-ucurdu-1071343344.html

Sivas'ta hortum çatıları uçurdu

Sivas'ta hortum çatıları uçurdu

Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T17:46+0300

2023-05-20T17:46+0300

2023-05-20T17:46+0300

türkiye

yaşam

çatı

hortum

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Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum bazı ev, ahır ve samanlıkların çatılarına zarar verdi.İlçe merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, Ahmet Başyurt Mahallesi Kanlıçayır mevkisinde hortuma dönüştü.Kısa süre etkili olan hortum nedeniyle bölgedeki bazı ev, ahır ve samanlıkların çatıları zarar gördü.Hortumun ilçedeki binaların çatısındaki parçaları savurma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Diğer yandan Sivas merkezde de sağanak etkili oldu.Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı.Kentin birçok noktasında sağanak nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.

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yaşam, çatı, hortum