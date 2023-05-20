https://sputniknews.com.tr/20230520/sivasta-hortum-catilari-ucurdu-1071343344.html
Sivas'ta hortum çatıları uçurdu
Sivas'ta hortum çatıları uçurdu
Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T17:46+0300
2023-05-20T17:46+0300
2023-05-20T17:46+0300
türkiye
yaşam
çatı
hortum
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Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum bazı ev, ahır ve samanlıkların çatılarına zarar verdi.İlçe merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, Ahmet Başyurt Mahallesi Kanlıçayır mevkisinde hortuma dönüştü.Kısa süre etkili olan hortum nedeniyle bölgedeki bazı ev, ahır ve samanlıkların çatıları zarar gördü.Hortumun ilçedeki binaların çatısındaki parçaları savurma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Diğer yandan Sivas merkezde de sağanak etkili oldu.Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı.Kentin birçok noktasında sağanak nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.
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yaşam, çatı, hortum
Sivas'ta hortum çatıları uçurdu
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Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum çatıları uçurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum bazı ev, ahır ve samanlıkların çatılarına zarar verdi.
İlçe merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, Ahmet Başyurt Mahallesi Kanlıçayır mevkisinde hortuma dönüştü.
Kısa süre etkili olan hortum nedeniyle bölgedeki bazı ev, ahır ve samanlıkların çatıları zarar gördü.
Hortumun ilçedeki binaların çatısındaki parçaları savurma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diğer yandan Sivas merkezde de sağanak etkili oldu.
Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı.
Kentin birçok noktasında sağanak nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.