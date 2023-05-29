https://sputniknews.com.tr/20230529/japonya-basbakani-resmi-konuttaki-goruntulerin-ardindan-oglunu-sekreterlik-gorevinden-alacak--1071745982.html
Japonya Başbakanı, resmi konuttaki görüntülerin ardından oğlunu sekreterlik görevinden alacak
Japonya Başbakanı, resmi konuttaki görüntülerin ardından oğlunu sekreterlik görevinden alacak
Japonya Başbakanı, resmi konuttaki 'ciddiyetsiz' görüntüleri ortaya çıkan oğlunu sekreterlik görevinden alacağını duyurdu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T16:53+0300
2023-05-29T16:53+0300
2023-05-29T16:53+0300
dünya
asya & pasifik
japonya
çocuk
başbakan
sekreter
görevden alınma
görevden alma
görev
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Japonya Başbakanı Fumio Kişida, bugün yaptığı açıklamada, resmi konuttaki 'uygunsuz davranışları' nedeniyle en büyük oğlunu sekreterlik görevinden alacağını söyledi. Karar, Shotaro Kishida'nın akrabalarını geçen yıl resmi konuta davet ettiği, bazılarının basın toplantısı yapıyormuş gibi yaptığı ve birinin de kırmızı halı kaplı merdivenlerde yattığını gösteren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından geldi.Başbakan, gazetecilere verdiği demeçte, "Geçen yıl kamusal alandaki davranışları bir siyasi sekreter için uygun değildi ve biz de onu görevden almaya karar verdik" dedi. Kishida, oğlu Shotaro'nun 1 Haziran'da istifa edeceğini de sözlerine ekledi.Japon politikacının oğlu daha önce de bazı iddialarla muhalefetin sert eleştirilerinin hedefinde olmuştu. Bu iddialardan biri, Shotaro'nun Avrupa'da yaptığı kişisel seyahatler için makam aracını kullanmasıydı. Japonya'da muhalefet, Shotaro'nun bunlarla gündeme gelmesinin ardından hükümete istifa çağrılarını yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/japonyada-kapadokya-deneyimi-bolgeye-sanal-balon-turu-goturduler-1071741185.html
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asya & pasifik, japonya, çocuk, başbakan, sekreter, görevden alınma, görevden alma, görev
asya & pasifik, japonya, çocuk, başbakan, sekreter, görevden alınma, görevden alma, görev
Japonya Başbakanı, resmi konuttaki görüntülerin ardından oğlunu sekreterlik görevinden alacak
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Japonya Başbakanı, resmi konuttaki 'ciddiyetsiz' görüntüleri ortaya çıkan oğlunu sekreterlik görevinden alacağını duyurdu.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, bugün yaptığı açıklamada, resmi konuttaki 'uygunsuz davranışları' nedeniyle en büyük oğlunu sekreterlik görevinden alacağını söyledi.
Karar, Shotaro Kishida'nın akrabalarını geçen yıl resmi konuta davet ettiği, bazılarının basın toplantısı yapıyormuş gibi yaptığı ve birinin de kırmızı halı kaplı merdivenlerde yattığını gösteren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından geldi.
Başbakan, gazetecilere verdiği demeçte, "Geçen yıl kamusal alandaki davranışları bir siyasi sekreter için uygun değildi ve biz de onu görevden almaya karar verdik" dedi.
Kishida, oğlu Shotaro'nun 1 Haziran'da istifa edeceğini de sözlerine ekledi.
Japon politikacının oğlu daha önce de bazı iddialarla muhalefetin sert eleştirilerinin hedefinde olmuştu. Bu iddialardan biri, Shotaro'nun Avrupa'da yaptığı kişisel seyahatler için makam aracını kullanmasıydı.
Japonya'da muhalefet, Shotaro'nun bunlarla gündeme gelmesinin ardından hükümete istifa çağrılarını yineledi.