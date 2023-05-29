https://sputniknews.com.tr/20230529/izmirdeki-bayrakli-tunellerinde-tir-yandi-17kisi-dumandan-etkilendi-1071727837.html
İzmir'deki Bayraklı Tünelleri'nde tır yandı: 17 kişi dumandan etkilendi
İzmir'deki Bayraklı Tünelleri'nde tır yandı: 17 kişi dumandan etkilendi
İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın yanması sonucu araçlarıyla tünelde bulunan çok sayıda kişi dumandan etkilendi. İlk belirlemelere göre 2'si... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T12:53+0300
2023-05-29T12:53+0300
2023-05-29T12:54+0300
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Yangın saat 11.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş polis ekipleri tarafından araçla dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. İlk belirlemeye göre, dumandan etkilenen 2'si çocuk, 4'ü sağlık personeli ve 1'i polis toplam 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Yangın sebebiyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yangını kontrol altına alma ve dumanları tahliye çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/damadi-evlendigine-pisman-ettiler-una-ve-yumurtaya-bulandi-yangin-tupuyle-atesi-sonduruldu-1071722835.html
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türkiye, izmir, yangın, tünel, bayraklı
İzmir'deki Bayraklı Tünelleri'nde tır yandı: 17 kişi dumandan etkilendi
12:53 29.05.2023 (güncellendi: 12:54 29.05.2023) Abone ol
İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın yanması sonucu araçlarıyla tünelde bulunan çok sayıda kişi dumandan etkilendi. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk, 4'ü sağlık personeli, ve 1'i polis toplam 17 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.
Yangın saat 11.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı.
Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş polis ekipleri tarafından araçla dışarı çıkartıldı.
Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. İlk belirlemeye göre, dumandan etkilenen 2'si çocuk, 4'ü sağlık personeli ve 1'i polis toplam 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın sebebiyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yangını kontrol altına alma ve dumanları tahliye çalışmaları sürüyor.